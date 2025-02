¿Confirma romance? Mayra Goñi hace importante aclaración sobre su relación con Neutro

Mayra Goñi finalmente rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con el streamer Neutro. La actriz y cantante aclaró que tienen una gran amistad y que él ha demostrado ser un caballero. Además, destacó que, pese a su juventud, ha demostrado mayor madurez que otros hombres con más experiencia.

La artista se mostró firme al afirmar que seguirá viéndose con Neutro sin importar lo que digan los demás. Aseguró que la amistad entre ambos es sincera y que disfruta de su compañía. Con esta declaración, dejó claro que no le afectan los comentarios ni las especulaciones en redes sociales.

"La verdad es que somos amigos, muy buenos amigos, es un chico que me ha demostrado que es un caballero. Tiene 20 añitos pero la verdad se ha portado mejor que varios que tienen más edad, me caes super bien", dijo Mayra en declaraciones a América Espectáculos.

Los rumores de un romance entre Mayra y Neutro surgieron tras varias apariciones públicas juntos y publicaciones en redes. Sin embargo, hasta ahora la actriz no había querido hablar del tema. Su respuesta deja abierta la posibilidad de que sigan compartiendo momentos, sin confirmar una relación amorosa.

Por otro lado, Mayra también habló sobre Fabio Agostini, su expareja, con quien muchos la han relacionado nuevamente. Aclaró que nunca tuvo un problema con él, aunque el distanciamiento entre ambos se dio de manera natural. Explicó que no coincidían con frecuencia, lo que hizo que su cercanía disminuyera con el tiempo.

"Yo nunca me pelee con Fabio, realmente si estábamos distanciados porque no me lo cruzaba. Es muy caballero y siempre me brindas tu apoyo (...) no hay manera de retomar la relación, yo lo quiero mucho pero estoy muy enfocada en mi carrera", sentenció,