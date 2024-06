Cuto Guadalupe hace confesión a Yahaira Plasencia: "La señora Magaly Medina es el diablo"

Cuto Guadalupe pudo conversar diversos aspectos de su vida personal con Yahaira Plasencia, pese a que nadie imaginaba que este encuentro fuese a hacerse realidad, este junte sorprendió a propios y extraños.

Sin embargo, el exjugador no fue ajeno a mencionar a Magaly Medina quien fue la persona que sacó a la luz la infidelidad de su esposa con otro hombre terminando su relación de años y con un hijo de por medio.

Se la tiene jurada

Cuto Guadalupe sorprendió al nuevamente hablar sobre Magaly Medina quién fue quien sacó a la luz el ampay de su esposa entrando a un hotel con otro hombre estas polémicas imágenes colocaron a la exjugador en el ojo de la tormenta.

En la reciente entrevista que brindó el exjugador a Yahaira Placencia no dudó en arremeter contra la conductora de espectáculos Y es que al parecer todavía mantiene una diferencia muy marcada con Magaly Medina.

En éstos momentos la fe no es lo más bonito para Cuto Guadalupe. Que pena para él ver el ampay de su aún esposa siendo infiel. Ya eran rumores que se habían escuchado, así que el ampay es el resultado. Veamos si los involucrados llegan a decir algo.

La salsera cuestionó al ex jugador sobre el ampay a la madre de su hijo a lo que Cuto respondió tajantemente enviándole un fuerte mensaje a la pelirroja.

"Hay una sola persona que disfruta de eso (la desgracia de las personas) Qué es el diablo y es la señora Magaly Medina y ella en el fondo de su corazón sabe cómo va a terminar. A cada uno le llega su momento", recalcó el tío de Jefferson Farfán todavía bastante afectado por todo lo que se dijo en ese entonces.

Y por si fuera poco Guadalupe no solamente se refirió a Magaly Medina sino también a todo su equipo que tiene detrás como cómplices de ser culpables de perjudicar a las personas.

"Tanto los dueños del canal, como sus chacales son cómplices del daño. Cada uno en su momento va a pagar las consecuencias de sus actos", agregó.

Finalmente, Cuto no quiso agregar más sobre Magaly Medina hasta el momento no se sabe si el ex jugador retomó su relación con la madre de su hijo pero en diversas ocasiones recalcó que ya la había perdonado.

Cuto Guadalupe revela detalles de la relación de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Cuto Guadalupe no fue ajeno a la esperada entrevista que le realizó Yahaira Plasencia en su podcast y es que el exjugador reveló que la cantante no era una persona humilde por lo que dudaba que lo invitara a su programa, sin embargo, fue todo lo contrario.

El tío de Jefferson Farfán reveló en el programa de 'América Hoy' que Yahaira fue quien lo llamó directamente después de que saliera sus declaraciones sobre lo que opinaba de ser llamado al podcast de la salsera.

"Ella hizo algo que sinceramente no pensaba que fuera tan rápido. Yo dile 'aló' y ella dijo Señor Cuto soy Yahaira Plasencia", empezó diciendo Cuto quien se sorprendió por la inmediata respuesta de la cantante para poder entrevistarlo.

El exjugador confesó que fue gratamente sorprendido por Yahaira y no dudó en asistir a una entrevista con la salsera para limar las asperezas por las que estuvieron enfrentados en el pasado.

Cuto Guadalupe revela detalles de su entrevista con Yahaira Plasencia

Asimismo, Guadalupe reveló que se reencontró con una Yahaira totalmente diferente a comparación de la de hace unos años atrás ya que como se recuerda la salsera tenía a penas 22 años cuando inició su romance con la popular 'Foquita'.

"La he visto más madura, es que estaba más jovencita cuando pasó todo", dijo Cuto quien al parecer la pasó muy bien en el podcast de la cantante.

Incluso fue cuestionado si el ambiente estuvo normal o sintió algún instante de incomodidad a lo que Cuto reveló que la saludo con beso en la mejilla demostrando que él ya no tenía nada personal con la expareja de su sobrino.

Finalmente, la reportera del programa de espectáculos le preguntó a Guadalupe si le hubiera gustado que Yahaira se quedara con Jefferson: "Mira yo te puedo decir que cuando Jefferson estuvo con ella, él estaba feliz, él me lo decía... claro que me hubiera gustado porque es la felicidad de mi sobrino", agregó.