Daniela Darcourt emocionada por la nominación de Gian Marco a los Latin Grammy: "Feliz de ser parte"

El Perú viene pisando más fuerte en la música a nivel internacional como en el caso de los Premios Latin Grammy, donde el cantautor Gian Marco fue nominado en dos categorías. Daniela Darcourt lo felicitó y expresó su emoción por haber participado en el álbum que se encuentra nominado.

Daniela felicita a Gian Marco

Gian Marco acaba de ser nominado en los Latin Grammy 2024 a 'Canción del año' con "Aún me sigo encontrando" junto a Rubén Blades y a 'Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional' con su álbum 'Aún me sigo encontrado'. Por medio de sus redes sociales, el cantautor expresó su emoción por este reconocimiento y un agradecimiento a todos.

"Una vez más la música me lleva por caminos llenos de ilusión, de enseñanzas, pero por sobre todas las cosas de gratitud. Tengo tanto que agradecer, tengo tanto que decir...gracias a mi amado equipo de trabajo. Gracias Julito querido por creer en mi música y llevarla a otro nivel. A todos los invitados especiales por enaltecer con su presencia este álbum", expresó.

Tras la publicación, la artista Daniela Darcourt expresó sus felicitaciones a su amigo Gian Marco por esta nominación a su disco. Recordemos que la salsera participó en una colaboración en este álbum que se encuentra nominado.

"Feliz de ser parte de un proyecto tan increíble. Te adoro y admiro por siempre, mi Gian querido", expresó la salsera. Por su parte, Gian Marco le agradeció: "Daniela Darcourt, gracias por estar, por tu tiempo y por tu inmenso talento".

Publicación de Gian Marco y comentario de Daniela Darcourt

¡Su tema juntos!

El artista Gian Marco se encuentra nominado con su más reciente álbum 'Aún me estoy encontrando'. Este disco cuenta con once temas, de las cuáles ocho son colaboraciones. Uno de sus temas que forman es "No es amor" donde interpreta al lado de su colega Daniela Darcourt.

Este tema es compuesto por el mismo cantautor Gian Marco y el videoclip se encuentra disponible en su canal de YouTube. "No es amor" superó el medio millón de reproducciones y fue lanzado hace varios meses. Al público le ha encantado esta colaboración musical y ahora todo el disco se encuentra nominado en los Latin Grammy 2024.

La gala de los premios Latin Grammy 2024 se llevarán a cabo el próximo 14 de noviembre en Miami. Además, Gian Marco no fue el único nominado en este evento musical, sino también su hijo Nicole Zignago con su primer álbum 'Escritos'.