Daniela Darcourt revela que Master Chris estaría detrás de la eliminación de "Señor Mentira" en YouTube

La salsera Daniela Darcourt ha hablado sobre la polémica que rodeó la eliminación de su exitoso tema "Señor mentira" de YouTube. Aunque el video ya fue restablecido, la cantante dejó claro que no fue un error de la plataforma, sino que fue su exproductor, Christian Maldonado (mejor conocido como Master Chris), quien reclamó los derechos de autor de la canción.

En una reciente entrevista en "Magaly TV La Firme", Darcourt fue tajante al señalar a su exproductor como el responsable de que se eliminara el videoclip de "Señor Mentira" en YouTube.

"Una alerta de YouTube me dijo que habían recibido un reclamo por derechos de autor de 'Señor Mentira', y fue por Christian Maldonado, alias Master Chris" , reveló. Con estas palabras, la cantante dejó claro que el reclamo provino directamente de él y no de otros factores, como había insinuado el productor.

En un video previo, la artista habría expresado su frustración por lo que consideró un intento de sabotaje. Daniela compartió cómo la situación impactó tanto a ella como a su equipo.

"La única razón es porque desde hace muchos años ha habido personas que me vienen pisando los talones, poniéndome pies y manos en el cuello, piedras en el camino, ladrillos que creo ya no puedo mover para no dejarme avanzar a mí ni a mi equipo", comentó con visibilidad molesta.