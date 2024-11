Master Chris se defiende tras ser acusado por eliminar "Señor Mentira" de Daniela Darcourt: "Yo no fui"

Durante el fin de semana, se inició una gran polémica porque Daniela Darcourt comunicó en sus redes que el videoclip oficial de "Señor Mentira", fue borrado de YouTube. Aunque a las pocas horas se restauró, muchos señalaron a su ex productor Master Chris como el responsable. Ante ello, salió a declarar en sus redes negando aquellas acusaciones.

Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales comunicando el último sábado 23 de noviembre, que su videoclip "Señor Mentira" había sido eliminado de YouTube hace varios días. Aunque varias horas después se pudo recuperar, la artista habría señalado que hace tiempo viene enfrentándose a muchos obstáculos en su carrera, pero no dio nombres.

Ante ello, muchos seguidores señalaron al productor Master Chris como el responsable de la eliminación del videoclip, ya que la peruana había trabajado con él para la producción de "Señor Mentira". Después, el productor envió un mensaje en sus redes expresando que él no fue el responsable de los sucedido y que fueron ellos, quiénes ayudaron a que volviera a YouTube.

"Esta mañana me levanto y me doy cuenta que mis redes sociales están colapsadas de amenazas, insultos debido a qué su canción 'Señor mentira' le había bajado el video de su canal de YouTube. Yo no tenía conocimiento de eso, me contacté con mi equipo y le pedí que me dieran una explicación de qué era lo que estaba pasando. Pedí que me ayudaran, que, si de alguna forma estaba en mí poder ayudar, que hicieran todo lo posible, pues estuvo todo el día sábado trabajando en eso", dijo