Daniela Darcourt sorprende con adelanto de su nuevo tema inédito: "Me pidieron más música"

La joven Daniela Darcourt es una artista de salsa que viene cautivando al público nacional e internacional, logrando tocar en reconocidos escenarios. En este nuevo año, la salsera viene con todo y mostró un adelanto de su próxima canción inédita.

A través de sus redes sociales, la salsera Daniela Darcourt apareció con un guitarra en la mano para una sorpresa para sus seguidores. La joven tocó y cantó un pequeño adelanto de lo que sería su próxima canción inédita y la primera en lanzar en este 2025.

Como se conoce, la artista se ha enfocado en sacar temas propios en los últimos años logrando tener el apoyo del público. Ahora, estaría preparando una nueva canción que probablemente llevaría el nombre de "La Sinvergüenza". Te compartimos la letra del tema que interpreta.

"Hoy tengo ganas de más, no quiero perder ni un minuto, ya no quiero amar. Voy a caminar, y al que se me cruce, lo voy a probar. Nadie me va a detener, no hay nada que perder. Hoy, a la niña buena me toca esconder. Vas a saber que todo lo que hiciste, ahora yo lo voy a hacer. Ahora soy yo la que busca, la que encuentra, la que no se arrepiente si con alguien se acuesta. No importa que todos me llamen la sinvergüenza", es parte de la letra.