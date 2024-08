Edson Dávila resentido con Melissa Paredes por no invitarlo a su boda: "Fue mi madrina, me duele"

Anthony Aranda y Melissa Paredes finalmente se unieron en matrimonio este último fin de semana y contaron con muy pocos invitados de la farándula. Es así que, Edson Dávila 'Giselo' se mostró muy mortificado y resentido con la actriz porque no lo invitó a su boda y él la consideraba su amiga.

En la más reciente emisión de 'América Hoy', los conductores hablaron sobre la boda de la ex presentadora del programa y en ese momento el popular Giselo tomó la palabra para dirigirse directamente a la recién casada, recordándole que han compartido varios momentos juntos.

"Estoy dolido, me quiero dirigir directamente a Melissa, 'Meli, la primera vez que me pusieron Giselo fue en tu cumpleaños, Anthony, yo trabajé contigo en el Gran Show'. He compartido con ellos, ella ha sido madrina de mi podcast", expresó.

Asimismo, se mostró mortificado porque Melissa Paredes invitó a varias personas que no pertenecen al espectáculo a su matrimonio, incluso a las madres de sus alumnas de su escuela de baile, pero a él no.

"Yo entiendo que no la invites a la señora Janet, a Ethel, porque no es de tu círculo, pero me duele que a mí no me invite. Ha invitado hasta a las mamás de su alumnas...", agregó.