'El Tiger': Cantante de reggaetón y exintegrante de 'Los 4 de Cuba' fallece en extrañas circunstancias

La industria musical está de luto luego de que uno de los artistas de salsa y reguetón más reconocidos de Cuba y Latinoamérica falleciera hace unas horas. Se trata de José Manuel Carbajal Zaldívar, más conocido como 'El Tiger', quien murió tras recibir un disparo en la cabeza.

Según informaron diversos medios internacionales, el reconocido cantante fue hallado dentro de un automóvil en una de las calles de la ciudad y tenía un disparo en la cabeza, por lo que rápidamente fue trasladado a un hospital cercano.

Tras conocerse la noticia, miles de seguidores se unieron en oraciones para pedir por su recuperación. Sin embargo, luego de pasar una semana en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 'El Tiger' perdió la vida debido a daños cerebrales significativos.

La confirmación de su muerte la hizo su primo, Jorge Hernández Carbajal. "Hoy, 10 de octubre de 2024, a las 12:40 del mediodía, los médicos han declarado fallecido a 'El Tiger'", escribió en una publicación de Instagram.

Artistas lamentan su muerte

El fallecimiento de José Manuel generó revuelo en la comunidad musical de Latinoamérica, especialmente en Cuba y Estados Unidos, ya que era un prominente personaje en la industria y formó parte de la agrupación 'Los 4 de Cuba', que gozó de gran popularidad en el Perú hace algunos años. En ese contexto, varios de sus colegas publicaron mensajes de despedida.

"Así siempre te voy a recordar, viejo amigo, que triste, mi herma, que triste", escribió El Micha en su cuenta de Instagram. "Te nos fuiste rápido, gordo, tu música no se olvidará; conmoviste y uniste a los cubanos en el mundo entero", escribió Duvall.

Cabe resaltar que, hasta el momento, no se ha confirmado el motivo o las circunstancias por las que José Manuel fue encontrado con un disparo dentro de un auto. No obstante, el jefe de la policía de Miami, Manuel Morales, afirmó que el hecho "no fue un intento de suicidio".

Asimismo, reveló que estaban buscando a una persona de interés en el caso, identificada como Damián Valdez-Galloso, quien tiene los ojos y el cabello de color marrón, además de tener tatuados ambos brazos y el pecho. Hasta el momento, la policía ofrece una recompensa de $5,000 a quien aporte información que ayude a esclarecer el caso.