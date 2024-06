¿En la dulce espera? Ivana Yturbe hace peculiar anuncio en redes

Ivana Yturbe viene demostrando en "El Gran Chef" que a pesar de no ser una experta en la cocina con mucho esfuerzo y dedicación se puede llegar lejos.

Sin embargo, lejos de llamar la atención por su destreza en la cocina, la modelo ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al anunciar que podría estar esperando su segundo hijo.

Ivana Yturbe se encuentra en la mejor etapa de su vida y es que la modelo se ha dedica al cuidado completo de su hija a en apoyar en su carrera deportiva a su esposo Beto Da Silva.

Como se sabe la influencer se mudó nuevamente, pero esta vez a Tarma donde se encuentra jugando su esposo en su club deportivo.

Lejos de mostrarse incómoda por estar viajando continuamente junto a su hija para iniciar de nuevo junto a Beto, Ivana se ha dejado ver feliz y hasta se acaba de adaptar a su nuevo hogar ya que fue vista en eventos de la localidad juntos a su familia.

Sin embargo, la modelo acaba de causar controversia luego de publicar en sus redes que aparentemente estaría esperando su segundo hijo con el jugador.

Por otro lado, la modelo también despertó las sospechas mientras preparaba el platillo en "El Gran Chef Famosos" donde empezó a sentir náuseas.

"Tengo un poco de náuseas chicos que creen que sea... Todo menos otro bebé porque no hay presupuesto señores, uno se tiene que organizar, todavía no, otro bebé no está en el presupuesto", dijo Ivana.

Con esto queda descartado que se trate de otro embarazo, sin embargo, sus fanáticos esperan que pronto pueda darle un hermano o hermanita a su engreída Almudena quien crece a pasos agigantados.

Ivana Yturbe está viviendo un matrimonio de ensueño con su esposo Beto Da Silva y en este Día del Padre se emocionó mucho al hablar de lo dedicado que es el futbolista con sus dos hijos, de los cuales una tiene junto a ella.

La modelo brindó una entrevista aún conocido diario local y confesó que fue Beto Da Silva aquí en la ánimo aparte participar en 'El gran chef: famosos', además, que la anima durante toda la competencia.

"Sí, mi esposo me animó a participar, me decía: 'Amor, tú puedes'. Me dice ahora que he mejorado y no me desanime por las críticas del jurado calificador", expresó.