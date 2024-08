¡Fuerzas! Génesis Tapia le dedica desgarrador mensaje a su bebé: "No me dejes hijito"

La situación se complica para Génesis Tapia luego de descubrir la infidelidad de su esposo Kike Márquez por medio de un ampay del programa de 'Magaly TV la Firme' donde se le ve entrando a un hotel con una jovencita.

Debido a esta gran decepción la abogada sufrió una descompensación debido al estado en que se encuentra por lo que se reveló que fue internada de emergencia por una amenaza de aborto ya que tiene 13 semanas de gestación.

Cómo se sabe Kike Márquez, esposo de Génesis Tapia protagonizó unas bochornosas imágenes hace menos de una semana donde el padre de familia llega de un viaje de Argentina para de inmediato encontrarse con una mujer de apenas 18 años.

De lo poco que se sabe la jovencita aseguró que fue el mismo Kike quien la contactó mediante sus redes sociales y ahí empezó una comunicación mucho más recurrente.

Sin embargo, la persona que se encuentra más afectada por todo lo sucedido es Génesis Tapia quien al ver las imágenes del padre de sus hijos el día de ayer decidió ponerle fin a su matrimonio de 8 años asegurando que tomará las acciones legales pertinentes en su contra.

Mensaje de Génesis Tapia a su bebé

Además, eso no es todo ya que la pelirroja se encuentra bastante afectada por el estado de salud de su bebé que apenas se encuentra en proceso de formación ya que está fuerte impresión ha amenazado su vida.

Es por ello que la abogada nuevamente usó sus redes sociales para dedicarle un desgarrador mensaje a su pequeño rogándole que no la deje sola en estos momentos difíciles y le permita ser el quien le dé fuerzas de levantarse es continuar fuerte para sus hijos.

"Aférrate a mí, mi vida, no me sueltes, perdóname por todo el daño que te estoy haciendo, no me dejes hijito, te necesito Adonay, necesito verte, porque cuando nazcas, después de todo este dolor, que volveré a nacer contigo, te amo", fueron las sensibles palabras de Génesis Tapia esperando que su bebé logre superar esa difícil etapa.