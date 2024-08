Jorge Luna chanca a Christian Cueva: "A tu esposa no la puedes tocar"

Las denuncias que ha recibido Christian Cueva de parte de su ex pareja Pamela López siguen dando de qué hablar y es que diversos personajes de la farándula le han dado con palo al jugador por haber tenido un comportamiento matonesco con la madre de sus hijos.

Es así que Jorge Luna tampoco quiso pasar por alto el escándalo que ha acaparado la atención de las portadas en esta última semana y decidió brindar su opinión evidentemente respaldando a Pamela López.

Jorge Luna chanca a Christian Cueva

Como se recuerda hace unos días Pamela López dio a conocer a nivel nacional los continuos maltratos a los que era sometida por su todavía esposo Christian Cueva quien con pruebas en mano pudo confirmar que ha sido víctima de abuso doméstico.

Inicialmente, Jorge Luna aseguró que el uso excesivo del alcohol ha hecho que Christian Cueva actúe sin pensar en la consecuencia de sus actos y es que a pesar de que el jugador se quiso excusar bajo un documento que revela que sufriría de depresión crónica, Pamela López aseguró que es víctima de violencia desde hace ya 12 años.

"Si tú eres un imbécil, el trago eleva a la potencia lo imbécil que eres", manifestó Luna sobre el caso de 'Aladino'.

Por otro lado, Jorge cuestionó el entorno de Christian Cueva el cual no fue capaz de intervenir y hacer algo al respecto ante las continuas situaciones de violencia que no eran ajenas a la familia del jugador, pese a ello, no tomaron las acciones pertinentes para ofrecerle su respaldo a Pamela López.

"Que entorno de mierd... para que nadie 'le diga la estás cagando', 'te estás equivocando', 'eso es un delito a tu esposa no la puedes tocar'", opinó Luna sobre Christian Cueva.

Y es que el comportamiento de Christian Cueva ha sido duramente criticado ya que no solo ejerció la violencia sobre su esposa sino que también se supo que habría sido infiel a Pamela con una larga lista de mujeres que ha despertado el escándalo en el mundo de la farándula.

Hasta el momento las autoridades le han mostrado su apoyo y respaldo a Pamela López asegurándole protección y seguridad ante las amenazas de muerte que ha recibido estos últimos días.

Macarena Gastaldo advierte con revelar secretos de Pamela López

Macarena Gastaldo se pronunció tras ser mencionada en medio de la polémica por Christian Cueva y su esposa, Pamela López. A través del programa "Amor y Fuego", Macarena, visiblemente molesta, dejó claro que no tiene ningún interés en Christian Cueva y se mostró sorprendida de haber sido mencionada en los chats que salieron a la luz. Además, hizo una fuerte advertencia a Pamela López.

"Yo lo conozco por ser quien es, por amigos en común. Me gustarán quemaditos, pero no tanto", sentenció la empresaria, negando cualquier tipo de vínculo sentimental con el deportista.

Carta notarial en camino. La empresaria, quien no se ha mantenido al margen de esta polémica, anunció que tomará medidas legales contra Pamela López. Según ella, no entiende por qué Pamela la involucró en este problema y sugirió que podría tratarse de celos.

"Yo le voy a mandar una carta notarial porque no me parece que me mencionen de gratis", afirmó Macarena. "Estará celosa, no tengo idea de qué pasará por su cabeza, pero no me parece justo", añadió.

Una advertencia con fuerza. Además de la carta notarial, Macarena lanzó una advertencia que sorprendió. Según la empresaria, ella también sabe cosas sobre Pamela López que podrían ponerla en una situación incómoda.

"Puedo contar cosas de ella de lo que hizo en esa discoteca estando casada, pero me voy a quedar callada porque no me quiero meter en este lío", declaró Macarena, dejando en claro que, si sigue siendo mencionada, no dudará en hablar.

Cuando le preguntaron a qué se refería, Macarena se mostró reservada, pero aseguró que Pamela sabe muy bien a qué se refiere.

La situación de Christian Cueva y Pamela López sigue dando de qué hablar, se espera que las autoridades pronto definan este caso y de ser hallado culpable, el jugador cumpla con su castigo por haber violentado a su esposa.