¿Nació el amor? Dayanita y Santiago Suárez se 'besan' y especulan presunto romance

La popular Dayanita ha causado sensación en redes sociales luego de que la humorista participara de una competencia en el programa que conduce Ricardo Mendoza y Jorge Luna.

La trabajadora del programa 'JB en ATV' protagonizó un divertido momento al lado del actor Santiago Suárez y es que ambos se dieron un pico en pleno programa desatando todo tipo de comentarios en redes.

El actor peruano Santiago Suárez y Dayanita fueron parte de la última edición de "Chapa tu money" el cual es conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Pasaron por diversas competencias que superaron satisfactoriamente sin embargo uno llamó la atención llamado 'Pelotas al aire', el cual consiste en que ambos deben acercarse más a la cuenta para capturar una pelota con sus labios.

A pesar que en las primeras pelotitas fueron atrapadas con éxito en uno de los turnos pasaron un divertido momento cuando una de ellas al parecer no encajó en el labio de ambos y terminaron dándose un beso.

Lejos de evidenciar alguna incomodidad ambos participantes no dudaron en reírse y tomar esta situación con bastante humor y es que este suceso también provocó diversos comentarios en redes sociales.

"Dayanita cumpliendo el sueño de muchas", "perdón pero ese besito no fue de casualidad", "Dayanita debería quedarse me encanta que participe de ese programa", "Nunca había envidiado tanto a la dayanita hasta ahora", fueron algunos de los comentarios en la publicación de las redes oficiales de "No Somos TV".