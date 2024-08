Robotín revela que se distanció de Robotina por tener aires de diva: "Yo soy humilde"

Alan Castillo, conocido popularmente como Robotín, aseguró que a pesar de hace algunas semanas haber anunciado que había retomado su amistad con Robotina al parecer se habría arrepentido de esta decisión.

Y es que según Robotín, Karelys Molina quien interpreta a Robotina tendría aires de diva lo que le habría molestado al comediante quien se ha considerado todo el tiempo como una persona humilde a pesar del éxito que en algún momento tuvo con su personaje.

Todo indicaba que la relación entre Robotín y Robotina iba viento en popa, a pesar de ya no compartir un vínculo sentimental, la pareja de amigos habían anunciado que habían decidido limar asperezas ya que no tuvieron una separación en buenos términos.

Es así que Robotín hace poco más de una semana reveló que había retomado la comunicación con Robotina para juntos ser parte del circo de la venezolana, sin embargo, estos días felices no duraron mucho debido a las recientes declaraciones del cómico quien considera que Karelys ha perdido su humildad y sencillez.

"Nuestra amistad duró una semana. Ya no somos compatibles, ella cambió mucho y yo mantengo mi sencillez y humildad. Está en aires y no me gusta. Creo que se amistó conmigo porque su circo no tuvo mucha pegada", dijo.