Gabriela Alava y Vanessa López dan 'lecciones' para encontrar hombres con dinero: "El físico no importa"

Los personajes de Gabriela Alava y Vanessa López se han convertido en figuras de la farándulas por sus escándalos. Después de riñas entre ellas, ahora se juntaron en una transmisión por San Valentín para dar sus consejos para encontrar buenos partidos.

A través del programa de 'Magaly TV La Firme', compartieron la transmisión en vivo que realizaron las chicas Gabriela Alava y Vanessa López. A pesar que ambas estuvieron en medio de una riña por haber estado con Jean Deza, ahora parece que se volvieron las nuevas amigas para ser live en TikTok.

Fue ahí donde conversaron sobre con qué tipo de hombres salir y el poder adquisitivo que deben tener. Incluso, dieron 'lecciones' de dónde encontrar a este tipo de hombres 'billetones' y conquistarlos, revelando que no tendrían que ser atractivos físicamente.

Incluso, Vanessa López afirma que su expareja Jhonny Silva no era atractivo y que él había sido una de las personas con quien estuvo solo por su dinero. Ya que reveló que ni le gustaba y ahora, su ex estaría con una nueva pareja con un historial muy dudoso.

"Claramente el físico no me importa. No me parecía un chico lindo, ni me gustaba, no tenía absolutamente gracia (Jhonny) Yo lo que he podido ver con la chica que está, todo es igual. Yo lo tuneé, yo lo arreglé y se fue con la cariñosa. La saco de chambear, pero oye cómo hay hombres que pueden oficializar y estar con una flaca que, acerca de eso...", añadió López.