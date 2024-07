Gustavo Barnechea critica a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola: "No le han ganado a nadie"

En el último programa de 'Magaly TV La Firme' la conductora expuso los recientes comentarios de Gustavo Barnechea quien critica duramente a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola por creerse superiores por el simple hecho de tener una buena posición económica.

La popular 'Urraca' no dudó en coincidir con el pensamiento del comentarista quien sin filtro criticó a los ex peloteros y los invitó a no presumir de lo que carecen.

Gustavo Barnechea aniquila a Farfán y Guizasola

El comentarista deportivo Gustavo Barnechea no es ajeno a la fiebre de los podcast por lo que decidió comentar uno de los más polémicos, el conocido programa "Enfocados" donde Jefferson Farfán y Roberto Guizasola se han encargado de entrevistar a deportistas e incluso mofarse de otros que no son de su agrado.

Es por ello que Gustavo decidió jalarle las orejas a este par de peloteros por tener Aires de divos cuando según él no han tenido una carrera deportiva destacable.

"La tenencia de dinero hace creer a unos pobres muchachos desenfocados que pueden expresar sinvergüenza o pudor una supuesta superioridad por el resto de habitantes del planeta, este migrante que se expresan de cualquiera que no sea su amigo como si fuera unos pobres diablos", dijo inicialmente el comentarista bastante indignado por el tipo de contenido que ofrecen a su público.

Incluso recalcó que cualquiera que no sea su amigo cercano carece de dignidad por lo que les hizo recordar que ambos ex peloteros no son superiores a nadie por lo que no tienen por qué presumir y mirar a los demás por debajo del hombro.

'No le han ganado a nadie no son más que nadie así que no se sientan superiores a nada quieren hablar de plata ustedes son ricos millonarios acaso, pues eso me indigna", siguió diciendo.

Además, habló sobre los nuevos términos que han empleado en su podcast que ahora se han hecho populares en redes sociales, sin embargo, aclaró que no pueden expresar una idea clara y concisa.

"Pisa paja del lenguaje que no saben expresar una idea decente y con valores sea divertido sea gracioso estamos bien pero no se crezcan más de lo que valen porque parecen payasos de circo barato", dijo Gustavo.

Finalmente, afirmó que los miles de seguidores que admiran a Jefferson también forman parte del grupo de los que él mismo se burla ya que según el comentarista el ex pelotero hace uso de su dinero para creerse mejor que todos.

"Lo peor es que la inmensa masa que lo siguen todos sus seguidores y que lo celebran parecen no darse cuenta que también ellos vienen a ser parte del equipo de los no futbolistas por lo tanto son inferiores", agregó.

Ante estas fuertes palabras Magaly Medina no pudo estar más de acuerdo con el comentarista ya que ella también es partidaria de su pensamiento ya que en diversas oportunidades ha asegurado que Jefferson Farfán se cree el rey del mundo por la posición privilegiada que tiene.

¿Jefferson Farfán responde?

Tras la difusión de estos ácidos comentarios del comentarista deportivo Gustavo Barnechea al parecer la popular "Foquita" habría usado sus redes sociales para mandar una indirecta a todos aquellos que critican su forma de ser.

Mediante un video el ex pelotero compartió un fuerte mensaje en donde hace caso omiso a las críticas que pueda recibir resaltando que él es consciente de quién es.

"Mi filosofía es por qué ser normal cuando puede ser el mejor, no quiero ser normal quiero marcar la diferencia, así que todo lo que hago quiero marcar la diferencia porque cuando hago la diferencia soy el mejor y no es arrogancia eso es confianza", decía el mensaje de su publicación.

Jefferson Farfán se ha limitado a responder de manera directa todos sus detractores y se mantiene enfocado en sus proyectos personales no solo en su podcast sino que ahora también realiza comerciales junto a su duplo inseparable Roberto Guizasola.

Gustavo Barnechea no es el único que ha criticado el tipo de contenido que ofrece ya que Paco Bazán también fue uno de los que estuvieron en desacuerdo con Jefferson Farfán por minimizar su trayectoria deportiva.