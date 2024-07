Magaly 'veta' de su programa a Paco Bazán por defender a Paolo Guerrero: "Parece Doña Peta"

Magaly Medina se mostró molesta con la reciente reacción de Paco Bazán tras presuntamente enterarse que Paolo Guerrero se encuentra en Trujillo sin seguridad por lo que la conductora no dudó en darle con palo al comentarista deportivo.

La periodista puso en su lugar a Paco Bazán y le pidió que tenga un poco más de criterio al momento de comentar ya que todo el país vive día a día sin seguridad con altas cifras de delincuencia a diario como para que se preocupe por la falta de seguridad del popular 'Depredador'.

En el último programa de 'Magaly TV la Firme' la conductora no pasó por alto el reciente comentario de Paco Bazán en su programa luego de que se mostrara indignado porque le hubieran quitado la seguridad a Paolo Guerrero en Trujillo.

La popular 'Urraca' comentó de manera sarcástica la reacción de Paco Bazán quién Por poco y se desmaya al enterarse que la UCV ya no protegería al jugador.

Asimismo, la conductora le pidió a Paco Bazán que sea consecuente con sus palabras ya que la realidad peruana también afronta un alto índice de delincuencia y violencia todos los días y esto no es preocupación nacional ya que hasta el momento las autoridades no protegen a la población.

Es por ello que Magaly Medina le aconsejó a Paolo Guerrero que contrate su propia seguridad y deje de estar esperando que la UCV le brinde seguridad personal.

Incluso la periodista le sacó en cara a Paco que también es un privilegiado ya que no está expuesto a diario a la delincuencia del país.

Finalmente, la popular 'Urraca' le pidió a Paco Bazán que se rectifique de sus palabras ya que para ella ha quedado mal parado por lo que prefiere no volverlo a ver en el programa por un buen tiempo.

Magaly Medina y Paco Bazán compartían una amistad luego de que la conductora lo ayudara a llegar a los 100,000 suscriptores para que Jefferson Farfán pueda entrevistarlo en su podcast, sin embargo, esta situación puede que ponga en peligro la amistad que los unía.

Ante esta polémica con Paolo Guerrero, el Club César Vallejo emitió un comunicado en el que afirmaron que el 'Depredador' se negó a jugar, infringiendo "los reglamentos internos" del equipo. Además, el equipo trujillano confirmó que el delantero solicitó su salida, pero aclararon que esta petición no fue antes de la Copa América 2024.

En ese sentido, el programa L1 MAX difundió un video con subtítulos de la escena entre Paolo Guerrero y 'Chicho' Salas, en el que se puede observar la conversación que tuvieron cuando el delantero se negó a ingresar al campo.

"¿Qué pasa? No puedo jugar, no me siento bien", dice Guerrero cuando ve que 'Chicho' Salas se acerca a él. "Vamos allá, vamos a hacerlo. Vamos, Paolo, no están pasando, no pueden llegar", le contesta el entrenador.