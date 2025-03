Hermanos Yaipén se hacen presente en marcha: "Hoy día hemos salido ya cansados de tantas muertes"

Hoy viernes 21 de marzo se lleva cabo la marcha nacional contra el crimen donde se han sumado muchos artistas del Perú para hacer escuchar su voces ante la gran ola de criminalidad que mantiene con miedo a miles de peruanos. Entre ellos, se sumaron los integrantes de Hermanos Yaipén.

Los artistas Jonatan Rojas, Álvaro Stoll, Fary Martínez, Javier y Walter Yaipén se hicieron presentes en la marcha de Lima usando camisas blancas para alzar sus voces contra las extorsiones e inseguridad que viene pasando no solamente ellos, sino todo el país.

Por su parte, Javier expresó algunas palabras a Exitosa: "Hemos llegado para hacer un reclamo por la inseguridad que venimos viviendo, ojalá las autoridades pongan atención a este pedido. Son momentos muy duros que estamos viviendo no solamente los artistas, sino todos los peruanos en su mayoría, queremos alzar nuestra voz de protesta".

Además, recalcó que no son solo artistas quienes sufren de la delincuencia, sino peruanos de a pie que trabajan todos los días. Por ello, afirma que salieron porque se encuentran cansados de tantos asesinatos.

"No solamente nosotros, los transportistas, comerciantes, todas las personas que se dedican a trabajar, estamos siendo victimas de extorsión, hoy día hemos salido ya cansados de tantas muertes en nuestro país para hacer un reclamo con todos nuestros compañeros" , agregó.

Después, Walter Yaipén también agregó que han llegado para que el gobierno ponga un alto a toda esta criminalidad ya que no pueden hacer nada porque son víctimas del temor que imponen los delincuentes. Expresó que pide acciones necesarias y que funcionen para el Perú.

"Nuestros venimos a exigir a las autoridades, al gobierno que pongan un alto a todo lo que está pasando, no podemos caminar libres en las calles, no podemos tener un negocio, no podemos hacer nada sin que exista este miedo de la delincuencia que está atacando. Háganlo algo, el Perú los necesita", expresaron.