¡Indignado! 'Metiche' arremete contra Jesús Barco tras 'incentivar' a la hija de Samahara a decir lisuras

Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, generó la molestia de Kurt Villavicencio 'Metiche' con un 'trend' en el que animaba a la hija de Samahara Lobatón a decir todas las groserías que conociera él y su tía, Gianella Marquina. Por tal motivo, el popular conductor de televisión dio duras críticas al respecto.

Recordemos que en muchas ocasiones han criticado a Samahara Lobatón por sus escándalos, pero en esta ocasión son otros los familiares que fueron cuestionados por su actitud. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Kurt Villavicencio indignado con Jesús Barco

Todo ocurre por un 'trend' en el que aparentemente se alentaba a la hija de Samahara Lobatón a decir todas las 'malas palabras' que supiera en un lugar donde nadie más la escucharía. El video fue publicado en la cuenta de TikTok de Gianella Marquina.

En el video, la niña solo pronunció la frase "Poco Floro", y Jesús Barco, al parecer, le mencionó más vulgaridades. No obstante, la niña no mencionó ninguna más en el video e incluso dijo: "No me sé las palabras", lo que llenó de orgullo a Samahara Lobatón que, inmediatamente, entró y abrazó a su hija para llevársela de ahí.

A pesar que el video es un 'trend' en TikTok, Kurt Villavicencio se mostró indignado por el video y arremetió contra Jesús Barco por hacer ese tipo de clips: "¿Para eso tienen hijos? Cómo es posible que la metan a la niña de 3 años, qué significa esto, cuando tienen que dar el ejemplo. La madre de la criatura llega al final. Es un pésimo ejemplo".

La conducta de Jesús Barco ha recibido fuertes críticas en las redes sociales, ya que muchos consideran inapropiado animar a una menor de edad a familiarizarse con lenguaje vulgar.

Metiche continuó criticando

Aunque Jesús Barco intentó que la niña dijera alguna grosería, ella no lo hizo. Por esta razón, Kurt Villavicencio también criticó a Gianella Marquina, Melissa Klug y Samahara Lobatón por permitir la realización de estos videos. "Muy abogada y todo, ahí riéndose... enséñenle cosas buenas. Con la inocencia que dice esa criatura dice 'poco floro'. No me sorprende porque todo esto viene del entorno de Melissa Klug y Samahara, ¿qué están criando?", señaló el conductor.

Siguiendo esa misma postura, Kurt Villavicencio continuó expresando su indignación después de ver el video de Jesús Barco con la hija de Samahara Lobatón. "A ellas les encanta hacerse las historias dándole la lonchera, picándole la sandía, eso no es ser mamá. Todo el día están en sus historias con qué avena le doy, el pañal,cómo duerme, las abrazan, pero a la hora de enseñar, no saben. Eso para mí es un mal ejemplo ¿para eso se meten a tener hijos?", sostuvo.