Sergio George lanza controversial mensaje sobre podcast de Yahaira: "Pensé que tendría 5 millones de vistas"

¿No le tiene fe? Yahaira Plasencia sorprendió recientemente a todos sus seguidores al lanzar su propio podcast llamado "Hablando con la Yaha". Esta nueva faceta de la salsera se complementa con su versión como conductora en "Al Sexto Día" y muchos de sus seguidores celebran que esté ampliando sus horizontes y conocimientos. Una de sus personas más cercanas en el mundo artístico es Sergio George, con quien nuevamente trabajará, y recientemente, el productor habló acerca de esta nueva incursión de la intérprete de "Cobarde", sin embargo, al parecer, estaría decepcionado por las cifras que ha obtenido. ¿Qué dijo?

Anuncio por todo lo alto

Con el crecimiento del mundo digital, cada vez son más los rubros que apuntan a ser digitales en su totalidad o mayoritariamente parcial. Este es el caso de las comunicaciones, donde la aparición de los canales digitales o los podcasts están a la orden del día.

Justamente, el rubro de los podcasts es el que más ha crecido en nuestro querido "Chollywood" y prueba de ello es que la mayoría de personajes de la farándula tienen uno. Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, Armando Machuca y Milene Vásquez, Edson Dávila, Jefferson Farfán, entre otros, son fieles ejemplos y ahora se suma una más.

Yahaira Plasencia anunció por todo lo alto hace unas horas el nacimiento de su nuevo proyecto. La exintegrante de "Esto es Guerra" alista el lanzamiento de su podcast y se une a la gran legión de artistas nacionales que ya cuentan con uno.

"Hola chicos. Les cuento que muy pronto viene un nuevo espacio donde ustedes podrán conocer todo sobre su artista favorito. Su historia, cómo empezaron, su vida amorosa y mucho más que tú y yo queremos saber", señaló Yahaira Plasencia en el video promocional en sus redes sociales. "Hablando con la Yaha, un nuevo espacio donde conocerás todo sobre tu artista favorito. ¿A qué artista te gustaría ver? Los leo" , agregó en la descripción la salsera. ¿Te lo vas a perder?

Sergio George habla sobre "La Patrona"

Pese a la gran promoción que le hizo en sus redes sociales, hasta el momento, su primer capítulo cuenta con 35 mil reproducciones. Una cifra nada mal para marcar el inicio del podcast de Yahaira Plasencia, sin embargo, quien piensa diferente, al parecer, es Sergio George.

El reconocido productor musical no estaría del todo contento con este nuevo proyecto de Yahaira Plasencia y, mucho menos, con las cifras alcanzadas y así lo dejó saber en "América Hoy". "Yo pensaba que iba a hacer como cinco millones [de vistas], pero bueno, igual está chévere", señaló.

En otro momento, le aconsejó a la salsera no desenfocarse en su verdadera pasión que es la música. Si bien le brindó todo su apoyo para el podcast y en su faceta como conductora en "Al Sexto Día", también considera que su gran objetivo de despegar a nivel musical no debe posponerlo.

"Es una buena idea el podcast, pero que no desenfoque de la música tampoco. No creo que lo haga [que esté desenfocada ahora], es chévere, pero que no se desenfoque, esto es todo", afirmó Sergio George. ¿Habrá tomado nota Yahaira Plasencia?