Influencer "Killadamente" falleció a los 27 años tras sufrir presunto accidente

El mundo sigue conmocionado por el inesperado fallecimiento de la influencer dominicana Carol Acosta, conocida en redes sociales como "Killadamente". Aunque su hermana Kathyan confirmó la trágica noticia, las causas exactas del deceso aún son desconocidas. El hecho ocurrió la noche del 3 de enero, presuntamente mientras Carol, de 27 años, cenaba.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada en redes sociales por su hermana Kathyan, quien también inició una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios

Hermana de Killadamente agradece muestras de apoyo en redes sociales

Kathyan compartió un video en sus historias de Instagram para agradecer el apoyo recibido tras la desgarradora pérdida. Posteriormente, divulgó un audio donde relata, con profunda tristeza, cómo se enteró de la muerte de su hermana.

"Les quiero dar muchas gracias por estar ahí y por su apoyo. Gracias por apoyar a mi hermana también cuando mi hermana estaba con vida", expresó entre lágrimas.

Esta noticia fue cómo un baldazo de agua fría para los medios comunicación y los fans de "Killadamente" quienes inundaron la red social Instagram con mensajes lamentando su deceso y agradeciéndole por el mensaje de amor propio que dejaba en los contenidos que realizaba, el cuál inspiró a muchas personas a salir adelante.

Recordemos que éxitos cómo "Me amo y no me importa" y "Qué me hiciste hacer" fueron los que promovieron la fama de "Killadamente" siendo estos temas un potente mensaje de empoderamiento para todas esas personas que suelen ser criticadas por su aspecto físico.

¿Cuál fue la causa de muerte de "Killadamente"?

Aunque la causa oficial de su muerte no ha sido confirmada, versiones preliminares señalan que la joven sufrió una emergencia médica mientras cenaba. En Instagram, una publicación de la usuaria "iamsharny", identificada como prima de "Killadamente", detalla que la influencer se atragantó durante la comida y no pudo ser salvada, mientras se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer lo sucedido.

Hasta ahora, la noticia sigue generando consternación y deja un vacío en la comunidad de seguidores que admiraban a "Killadamente".

"Killadamente" quién destacó por sus mensajes de autoaceptación y amor propio, logrando cautivar a miles de seguidores. Colaboró con importantes marcas como FashionNova y Shein, y fue una fuente de inspiración para quienes enfrentan desafíos similares a los que ella vivió en su infancia y adolescencia, marcadas por el acoso debido a su peso.

Madre de dos hijos, "Killadamente" dejó un legado de autenticidad y resiliencia. Su recuerdo perdura entre sus fans y familiares, quienes la despiden con cariño y admiración.