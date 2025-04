Jackson Mora revela por qué se divorció de Tilsa Lozano: "Ya veníamos desgastados y Colombia lo lapidó"

Tilsa Lozano y Jackson Mora se han divorciado luego de seis años de relación amorosa. Tras el anuncio de su separación, ahora el boxeador dio una entrevista exclusiva para las cámaras de Magaly Medina donde reveló los motivos del fin de su matrimonio.

A través de las redes sociales de 'Magaly TV La Firme', se mostró el avance del programa donde se muestra la entrevista que realizaron a Jackson Mora. Dónde contaría a detalle las razones por la cuál se divorció de la popular Tilsa Lozano.

Durante el adelanto de las declaraciones de Jackson Mora a los entrevistadores, el boxeador afirma que se trataría por temas que ya venían jalando de hace mucho tiempo. Además, de que lo sucedido en Colombia fue lo que sentenció el divorcio.

"¿Te fastidia perderla?" , le pregunta el 'urraco' y él respondió: "Ya me fastidió. Ya pasó más de dos meses (Ya no te afecta) No, pero va curando de a pocos. El distanciamiento ya venía desde antes, o sea ya veníamos desgastados. Colombia lapidó la situación".

Tilsa Lozano confirmó que su matrimonio con Jackson Mora llegó a su fin. En su programa "La Noche Habla", la exvengadora se quebró en vivo al revelar que hace dos meses tomó la decisión de separarse del boxeador, con quien llevaba seis años de relación.

"Es un tema difícil para mí, no es fácil. Yo hace más o menos dos meses, efectivamente, estoy separada. Las separaciones no son fáciles, son procesos largos. Yo estuve seis años con Jackson, pero lamentablemente la gente está acostumbrada que se odien. Yo no estoy en una guerra, yo lo quiero muchísimo. Los detalles solo nos compete a él y a mí, no es por falta de cariño, ni por falta de amor, pero tomamos la decisión de seguir por caminos separados", expresó la conductora de 'La Noche Habla'.