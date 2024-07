Jazmín Pinedo revela que no recibió carta notarial de Patricio Parodi o Luciana Fuster: "Todo está normal"

La ruptura de Luciana Fuster y Patricio Parodi generó gran controversia en el espectáculo nacional. La primera en anunciarlo fue Jazmín Pinedo y luego se rumoreó que podía recibir una demanda por parte de la pareja, pero la conductora descartó la posibilidad y afirmó que todo está en orden.

Recordemos que hace una semanas la conductora de 'Más Espectáculos' anunció sorpresivamente que le habían llegado varios mensajes preguntando sobre una presunta ruptura entre Patricio Parodi y Luciana Fuster. La noticia causó revuelo y a los pocos días la pareja comunicó que los rumores eran ciertos: su relación de varios años había terminado.

Jazmín Pinedo niega demanda

La ex concursante de reality conversó con un conocido programa y fue consultada sobre la presunta demanda que le iban a entablar Luciana y Patricio. No obstante, ella resaltó que no ha recibido ninguna carta notarial y todo está bien con la reina de belleza y el influencer

"Pero la polémica se genera porque la gente no sabe leer. Si revisas el video y lees el titular no es lo mismo. He conversado con Patricio y con Luciana, y todo está normal, sin problema alguno", aseguró para 'América Espectáculos'.

La ruptura de Luciana y Patricio

Después de varios rumores de una supuesta separación con Patricio Parodi, la Miss Grand International compartió un extenso mensaje en sus redes sociales para aclarar de una vez la situación y confirmar el final de su romance con el modelo.

"Como ya muchos imaginaban, Pato y yo tomamos la decisión de terminar la relación. El cariño respeto y agradecimiento mutuo van a estar siempre presentes", dijo inicialmente Luciana al parecer bastante afectada por anunciar esta ruptura.

Fuster reveló que no está dispuesta a dar detalles de su separación en medios de comunicación ya que es un tema bastante delicado y que le costará bastante llevar este proceso lejos de quién fue su compañero de vida durante todo este tiempo.

"De corazón, espero entiendan que es la única vez que diré algo del tema, pues para mí, es algo difícil y doloroso de procesar", agregó modelo.

Es así que, Luciana Fuster y Patricio Parodi pusieron fin a su relación de varios años, y fue Jazmín Pinedo quien presentó el rumor en un inicio, motivo por el que se indicó que iba a recibir una carta notarial, pero ahora la conductora descartó esa posibilidad.