Jefferson Farfán comparte CURIOSO mensaje tras foto con Xiomy Kanashiro: "Mientras menos cuentes..."

En las últimas semanas, Jefferson Farfán ha estado en medio de varias noticias donde se rumorea de una relación sentimental con la bailarina Xiomy Kanashiro. Tras celebrar su cumpleaños, ahora el futbolista sorprendió con un curioso mensaje que desata aún más rumores.

El curioso mensaje de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán es un futbolista retirado que ha conquistado al público por su gran talento en la cancha y haber logrado tener muchas victorias para la selección peruana. Su vida amorosa siempre ha estado en el ojo del público y cada medio ha estado atrás de cada saliente o relación amorosa.

Es por ello, que hace semanas es vinculado con la bailarina Xiomy Kanashiro ya que han sido captados en muchas ocasiones en situaciones comprometedoras. Ahora, habría celebrado el cumpleaños de la artista en su famoso 'bunker' y publicado en sus redes sociales.

Tras esa publicación, compartió otro mensaje en las historias de sus redes sociales. En esta ocasión, el popular 'foquita' republicó un mensaje de una página llamada 'Todo pasa', donde mencionaría que a una persona le va mucho mejor si no le dice a casi nadie lo que hace. Esto podría ser una indirecta sobre la relación que tendría con la bailarina.

"Mientras menos cuentes, mejor te va", compartió en sus redes sociales.

Mensaje de Jefferson Farfán en sus redes sociales

El cumpleaños de Xiomy Kanashiro

La artista Xiomy Kanashiro acaba de cumplir 27 años hace unos días y se volvió viral un video donde la bailarina habría celebrado previamente junto al futbolista Jefferson Farfán. Luego, se viralizaron videos, donde habría celebrado su cumpleaños con una gran fiesta en el famoso bunker del deportista.

A través de las redes sociales de los invitados, compartieron videos con la bailarina y también con el futbolista. Luego, Farfán compartió fotos donde posaba el solo y la última foto borrosa sería con la nueva saliente y amiga del pelotero.

"Qué noche tuvimos", escribió Farfán en sus redes sociales y la bailarina compartió: "Una noche inolvidable".

Sin duda, esta nueva pareja que se estaría formando aún no desea revelar y oficializar su relación, pero han dejado muchas pistas. No queda duda que Xiomy Kanashiro seguirá apareciendo en la vida de Jefferson Farfán y tendrán más momentos juntos. Al parecer por el mensaje del futbolista, la 'Foquita' aún desea mantener aquella relación en privado y no desean comunicarlo al público, más que algunas personas cercanas a ellos.