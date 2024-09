¿Jefferson Farfán mandó indirecta a Yahaira Plasencia?: "Reina sin trono, se te cayó la corona"

Las especulaciones sobre una presunta reconciliación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia han encendido las redes durante la última semana. Incluso, los medios de espectáculos también han querido obtener declaraciones de ambas figuras. Ahora, el exfutbolista subió una historia en sus redes sociales que llamó la atención de los usuarios.

El popular '10 de la calle' se grabó cantando una peculiar canción, lo que ocasionó que los medios especularan sobre una posible indirecta a Yahaira Plasencia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La polémica empezó con las declaraciones de Paolo Guerrero durante el podcast 'Enfocados', pues el 'Depredador' dejó entrever que Jefferson Farfán habría tenido un reencuentro con su expareja Yahaira Plasencia. Tras ello, las redes sociales empezaron a especular al respecto.

Luego de dicha controversia generada por los comentarios de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán sorprendió a sus seguidores cantando una canción que muchos usuarios interpretaron como una respuesta directa a Yahaira Plasencia, quien hace poco también subió una historia cantando una peculiar canción.

"Reina sin trono se te cayó la corona", fue el texto que colocó la 'Foquita' en su historia de redes sociales. En la canción, se escucha a Farfán entonando: "Tu reloj no da la hora, reina sin trono, se te cayó la corona, te quedaste sola, y ahora salta pa' atrás... No me llames más que ya perdiste tu oportunidad, así que salta pa' atrás".