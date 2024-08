Jefferson Farfán publica foto con su hijo luego de que Melissa Klug lo dejara como mal padre

En el programa de 'América Hoy' se dio a conocer las recientes declaraciones de Melissa Klug en donde deja entrever que las leyes habrían salido a favor de Jefferson Farfán misteriosamente.

Saber recordar que Melissa Klug demandó al ex jugador por violencia psicológica contra su hijo Adriano, sin embargo, lejos de quedarse callado, Jefferson decidió publicar una fotografía que confirmaría la buena relación que tiene con el menor.

La relación de padres entre Melissa Klug y Jefferson Farfán se pone cada vez más tensa ya que no es novedad que ambos padres de familia hasta el momento no han llegado a una tregua para poder llevar una relación sana por el bien de los niños Qué tienen en común.

Hace algunos días se supo que el poder judicial falló a favor de Jefferson Farfán negándole las medidas de protección al hijo de Melissa.

Es por ello que la empresaria no dudó en nuevamente cuestionar a las leyes de nuestro país ya que según ella actuaron injustamente y sin tener todas las pruebas para llegar a una conclusión.

La empresaria confesó que a raíz de la denuncia Jefferson Farfán se ha vuelto mucho más responsable con sus hijos.

Sin embargo, se mostró indignada con el Poder Judicial debido a que ya que comparte más tiempo con su padre su hijo Adriano podría estar expuesto nuevamente a cualquier tipo de situación en donde el menor se sienta agredido psicológicamente por su padre es por ello que Melissa pidió las garantías de protección para evitar nuevamente iniciar otro trámite legal.

Sin embargo, Jefferson Farfán decidió no brindar muchos detalles sobre esta nueva polémica con su expareja y solo atinó a compartir una fotografía en sus redes con su hijo Adrián demostrando que la química padre e hijo se encuentra presente.

Incluso compartió en sus historias haber estado en una pichanga junto a su hijo y nuevamente evidenció la buena relación que llevan a pesar de los escándalos en los que se han visto envueltos.

Diversos usuarios han respaldado totalmente a Jefferson Farfán asegurando que Melissa Klug está tratando de exagerar las cosas.

En América Hoy, Edson Dávila sorprendió al revelar detalles sobre el origen del nuevo conflicto entre Melissa Klug y Jefferson Farfán. Ambos se encuentran inmersos en problemas legales después de que la 'Blanca de Chucuito' solicitara medidas de protección para ella y sus hijos. En ese sentido, Giselo reveló que ambos le habrían escrito para cuadrarlo por sus declaraciones.

Según Giselo, Melissa Klug se enfureció con Jefferson Farfán después de que la 'Foquita' anunciara el nacimiento de su hija menor, lo que generó una respuesta de ambos lados. "Me han escrito, me ha escrito Melissa, los protagonistas (Brunella: ¿Jefferson también?) Sí, así es, eso me pasa por ser el amigo de todos", expresó el popular Giselo.