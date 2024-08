¿Reconciliación a la vista? Shakira fue captada cenando con su expareja Antonio de la Rúa en Miami

Shakira tuvo una polémica separación del futbolista Gerard Piqué y desde entonces no se le ha conocido a una nueva pareja. Sin embargo, recientemente se confirmó que la artista colombiana estuvo en una íntima cena con su exnovio Antonio de la Rúa, generando una ola de rumores de reconciliación.

En un inicio se creyó que la intérprete de 'Ojos así' habría estado cenando con su amigo Alejandro Sanz, aunque también sonó muy fuerte el nombre de Lewis Hamilton. No obstante, el periodista Alex Rodriguez absolvió las dudas y confesó que el misterioso hombre era Antonio.

Rodríguez se presentó en el programa de televisión 'TardeAR' para contar más detalles sobre la velada de la artista y de la Rúa, dejando claro que entre ellos existe una relación profesional y amical, descartando completamente la posibilidad de una reconciliación.

"Antonio de la Rúa estaría actuando de contable de Shakira. Su relación es de extrema confianza. Me hablan maravillas (...) Desde hace dos meses me contaron que estaban trabajando mano a mano. Cuando me dijeron que la vieron cenando con un hombre pregunté y me confirmaron rápidamente que era él, porque yo estaba esperando que les pillaron juntos", expresó.