Jessy Kate le da jalón de orejas a Vanessa López tras imágenes de agresión de su pareja: "Lo aguanta por plata"

Jessy Kate expresó sentir una gran incomodidad por Vanessa López después de ver las imágenes divulgadas por el programa 'Amor y fuego', en las cuales se observa a la pareja de la modelo, Jhonny, agarrándole el cabello mientras ambos tienen un altercado en la calle.

En tal sentido, la cantante de cumbia dijo sentir vergüenza ajena frente a una situación así. Además, detalló que la modelo no tendría amor propio. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jessy Kate indignada por agresión a Vanessa López

Recientemente 'Amor y Fuego' difundió imágenes del altercado que tuvo Vanessa López con su pareja, Jhonny, quien le jala de los pelos a la modelo. Ante ello, la cantante de cumbia Jessy Kate no dudó en criticar el actuar de la modelo, pues considera que no tiene amor propio al permitir este tipo de agresiones.

"Siento vergüenza ajena de las imágenes que vi, como mujer la han denigrado, no tiene amor propio. Es vergonzoso que el hombre haga y deshaga de ella por un poco de dinero, pero sobre todo que ella aguante todo por plata. ¿Qué ejemplo da a su criatura? Tanto que critica a 'Tomate', ¿dónde está el ejemplo que le quiere dar permitiendo ese tipo de agresiones? Tiene una relación tóxica y va a terminar mal", precisó la popular 'Potra de la cumbia'.

Por otro lado, no se guardó nada y sostuvo que a Vanessa López le gusta relacionarse con hombres adinerados. "A Vanessa solo se le conoce por ser la mamá de la hija de 'Tomate' Barraza, porque talento no tiene. Se le conoce por los escándalos que le ha hecho a 'Tomate', pero ella no es actriz, no es modelo, no es anfitriona, no es nada. ¿De qué vive o cómo lo hace? Nadie lo sabe. De pronto es 'cazafortunas', ¿no? Le gusta relacionarse solo con gente de dinero que sabrá Dios de dónde viene o de dudosa reputación. Tiene que aguantar ser una mantenida, no hace nada por la vida y no se le conoce de nada. Por eso está sometida a que la traten así y peores cosas quizá", sostuvo en una entrevista con Trome.

¿Qué pasó con Vanessa López y su pareja?

Vanessa López y Johnny Silva fueron grabados por las cámaras de 'Amor y fuego' durante el concierto de Greeicy. Al principio, Vanessa afirmó que estaba bien con Johnny; sin embargo, más tarde se observó a Silva agrediendo a la joven al tirar de su cabello. Después, ambos se enfrentaron físicamente en la calle.

Los periodistas de 'Amor y fuego' abordaron a la modelo, quien manifestó sentirse calmada a pesar de la aparición de Johny Silva junto a una mujer desnuda en su terraza. En tono jocoso, López no descartó la posibilidad de casarse con él. En el video, se observa que al llegar, Vanessa trata sin éxito de abrir la puerta de la camioneta donde estaba su novio. Luego, él sale del vehículo y tiene un altercado con ella. Parece ser que ella le había quitado su bolso y él intentaba recuperarlo.