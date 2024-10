Johanna San Miguel arremete contra autoridades por el paro: "¿Tenemos presidenta en este país?"

Johanna San Miguel, la querida conductora de televisión, fue invitada al programa "Mande Quien Mande" y no pudo contener su indignación por la situación de inseguridad que vive el país. Durante su intervención, alzó la voz en nombre de muchos peruanos que se sienten inseguros debido a las constantes extorsiones y la falta de acción de las autoridades.

Este jueves 10 de octubre, Johanna San Miguel asistió al programa "Mande Quien Mande" y no dudó en alzar su voz contra la inseguridad que afecta a millones de peruanos. La popular conductora se mostró molesta por la situación actual del país, especialmente por el aumento de las extorsiones que enfrentan a diario los ciudadanos y que ha causado el paro de transportistas que se vive en estos días.

"Es horrible. Y eso que nosotros estamos en una posición privilegiada, porque estamos aquí y tú tienes tu carro y vienes hasta acá, y, bueno, mal que bien, estás rezando que no te pase nada" , comenzó diciendo Johanna, resaltando cómo muchos viven con miedo en su día a día.

Johanna San Miguel indignada con las extorsiones y la delincuencia. (MQM)

"Pero ¿y las otras personas? Las señoras que están en su bodega, que viven del día a día. Yo digo, de verdad, ¿a quién le conviene todo esto? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué el ladrón? ¿Por qué el violador? ¿Por qué el sicario? Es como si tuviera más poder que nosotros mismos. ¿Dónde estamos?" , expresó con visible frustración.

María Pía Copello, conductora del programa "Mande quien Mande", se unió al reclamo de Johanna San Miguel.

"A eso hemos llegado, a normalizar toda esta situación, a que realmente sintamos que no podemos recurrir a nadie. ¿A dónde vamos a exigir quién?" , cuestionó, reflejando el sentir de muchos ciudadanos que se encuentran en la misma situación.

Críticas a la línea de ayuda. María Pía también hizo énfasis en la ineficacia de la línea de ayuda que se estableció para que los ciudadanos denunciaran situaciones peligrosas.

"No, y hablaban de una línea que, ya para indignación total, una línea que habían habilitado para llamar a la gente para denunciar y no está habilitada. No te contesta nadie... Este tipo de cosas. La población siente que se burlan de ellos", comentó María Pía Copello, subrayando que esto solo aumenta la desesperación de la población.