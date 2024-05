Jorge Luna: Conoce a qué se dedicaba el comediante antes de ser famoso por "Hablando Huev*das"

Una historia que parece sacada de una película, pero es completamente real. Se trata de Jorge Luna, sí, el integrante de "Hablando Huevadas". Pero, ¿sabían qué hacía antes de convertirse en el conocido comediante que es hoy? Pues, agárrense, porque su historia es de no creer.

Descubre a qué se dedicaba Jorge Luna antes de ser famoso

Antes de convertirse en la cara conocida de "Hablando Huevadas", Jorge Luna tenía una vida muy distinta. Y aquí te contamos todo. Tanto él y su compañero Ricardo Mendoza han sido centro de la polémica por sus comentarios de rechazo a sus fans, sobre saludos y fotos que prefieren no tomarse con ellos.

Antes de hacer reír a varias personas, Jorge manejaba un taxi. Sí, como lo lees. Mientras muchos disfrutaban de su descanso, él recorría las calles de la ciudad, llevando pasajeros de un lado a otro. Esto demuestra cómo comenzó desde abajo y cuán alto ha llegado con su trabajo, gracias a su esfuerzo, pero también al apoyo del público.

Antes de que Jorge Luna estuviera "Hablando Huevadas", este comediante tenía una vida muy diferente. "Yo taxeaba, taxeaba todo el día porque eso me daba libertad para decidir dejar de trabajar y presentarme acá o presentarme acá (en sus stand ups)", confesó Jorge en una entrevista. Así es, ¡Jorge era taxista!

Pero eso no es todo. A pesar de las largas jornadas detrás del volante, Jorge siempre tuvo claro que su pasión era hacer reír a la gente. Desde joven soñaba con ser comediante y, aunque la vida lo llevó por otros caminos inicialmente, nunca dejó de lado su sueño. "El stand up me llama la atención pero mi vida iba por otro lado", agregó.

¿Cómo inició "Hablando Huevadas"?

El destino, sin embargo, tenía otros planes para él. Fue en una de esas presentaciones donde Ricardo Mendoza lo vio y notó algo especial. Ricardo, reconocido en el ambiente del stand up, no solo le ofreció consejos, sino que también vio una química única que no podía desperdiciar. Así empezó todo. "Los dos veníamos de hacer stand up y a cada uno le iba bien. Pero hacer un show de humor de una hora toma un año de trabajo", comentó Jorge sobre sus inicios con Ricardo.

Y aquí viene la parte que parece de película. Inspirados por un programa español, decidieron crear su propio show. "El 9 de abril, él en la mañana ve 'Nadie sabe nada' de España, yo a las 11 de la noche llego, (él) estaba viendo (el programa), (pone) pausa y dice, 'hermano, esto'. 12 de la noche estábamos comprando equipos en un lugar de Lima asqueroso, que nos habían dateado que todo estaba más barato. Fuimos, compramos, regresamos con nuestros equipos. Como a las 5:30 más o menos fuimos a comprar una tele, pusimos la tele volteada, dijimos esta es nuestra pantalla led (risas) y ya está. Y ese mismo día lo publicamos, así a la mala, y ese mismo día hicimos 12 mil vistas", reveló Jorge, con una risa que contagiaba a través de la pantalla.

De taxista a comediante exitoso, Jorge Luna es un ejemplo de que con pasión y perseverancia, los sueños se pueden hacer realidad. "Hablando Huevadas" ahora es un fenómeno que ha conquistado a miles de personas, demostrando que no importa de dónde vengas, sino hasta dónde estás dispuesto a llegar. Sin embargo, a pesar de que conservan seguidores, están siendo muy criticados por una actitud que muchos consideran "soberbia".

Así que ya lo saben, la próxima vez que vean a Jorge Luna sacando carcajadas, recuerden que su camino hacia el éxito comenzó en las calles, manejando un taxi. Esperemos que él y Ricardo Mendoza reflexionen y sean más prudentes con los comentarios respecto a sus fans, pues son ellos quienes le dan su apoyo y la fama, que con esfuerzo, llegaron a tener.