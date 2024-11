Jorge Luna reveló su curioso incidente con Paul McCartney: "Me trataron como cualquier huev*da"

Jorge Luna ha sorprendido a sus seguidores con una curiosa y divertida anécdota que vivió recientemente en Argentina, donde se hospedó en el mismo hotel que el legendario Paul McCartney. Recientemente, Jorge compartió los detalles de este inesperado momento.

El comediante Jorge Luna contó una curiosa anécdota que vivió durante su reciente viaje a Argentina, donde tuvo la oportunidad de estar en el mismo hotel que Paul McCartney. Durante la última emisión de su programa "Hablando Huevadas", Luna relató este divertido momento que tuvo lugar justo cuando el exintegrante de los Beatles se encontraba en el país para dar un concierto.

Jorge Luna comenzó su relato diciendo: "Me trataron como cualquier huev*da era un hotel bonito". Con esta frase, el comediante dejó claro que, a pesar de la reputación del lugar, no recibió el trato VIP que esperaba.

La decisión de salir. Decidido a explorar un poco, Jorge decidió salir a pasear, algo que no suele hacer con frecuencia. Sin embargo, al intentar abandonar el hotel, se encontró con un grupo de personas muy elegantes que bloqueaban la entrada.

"Veo mucha gente elegante y, de pronto, había un tumulto de hombres vestidos de traje. Así que me meto y digo 'disculpen' porque estaban tapando toda la entrada" , relató con tono jocoso.

A pesar de sus intentos por llamar la atención de los hombres que estaban en su camino, ninguno se movió.

"Primero hice el ademán como para que me vean pero ninguno se movió, entonces metí mi mano entre un hombre y otro y me sacaron, me llevaron", explicó Jorge entre risas.