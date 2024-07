Jossmery Toledo asegura que ningún exnovio la he propuesto matrimonio: "Mi sueño era casarme"

Jossmery Toledo confesó en una íntima entrevista que uno de sus mayores sueños es casarse. Sin embargo, ninguno de esos exnovios le ha pedido matrimonio hasta el momento, pero no pierde la esperanza de encontrar el verdadero amor.

La amiga de Aída Martínez se presentó en el podcast de 'ChiquiWilo' y habló sobre varios temas, como su pasión por el gimnasio, además de sus pasados romances con varios futbolistas.

Jossmery opinó que los anillos de compromiso se devuelven si le propuesta de matrimonio no se llega a concretar. Enseguida, el conductor del podcast le preguntó si alguna vez le habían propuesto matrimonio y la expolicía bajó la cabeza dejando entrever que nunca han pedido su mano.

"No me hagas llorar. he tenido relaciones de siete años, dos años y nada (...) creo que he estado con tacaños, yo misma tenía que ponerme el anillo", dijo entre risas.