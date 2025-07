Onelia Molina aclara polémica conversación sobre Patricio Parodi: "Definitivamente por ahí no es"

El mundo del espectáculo se volvió a sacudir tras la difusión de un audio en el que Onelia Molina, integrante de "Esto es guerra", menciona de manera polémica a Patricio Parodi. En el registro se escucha a la modelo conversar con Piero Arenas durante un evento y responder de forma sugestiva cuando él le pregunta si desea tener algo con el 'Pato'.

El clip generó una ola de reacciones en redes sociales, y ante el revuelo, Onelia salió al frente para dar su versión. En entrevista con el programa "Amor y Fuego", explicó que su comentario fue sacado de contexto, y que su verdadera preocupación era el estado de salud de Parodi.

"Ese día Patricio me dijo que se sentía mal, como si lo hubieran 'pepeado'. Me preocupé. Fui al baño, regresé y ya no estaba. Empecé a buscarlo y justo me encontré con Piero", explicó Onelia. Según su versión, Piero le respondió que el 'Pato' estaba "hecho concha", y ella simplemente repitió esa expresión. "Le dije: 'Si ves a Pato me avisas'. Y él me dice: 'Está hecho concha', entonces yo dije 'recontra', porque sí, lo vi recontra mal", justificó.