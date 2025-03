Juan Ichazo desmiente a Beto Ortiz y niega haberle reclamado a Macarena Vélez: "Está haciendo show"

Juan Ichazo salió al frente para desmentir las declaraciones de Beto Ortiz, quien aseguró que el argentino le reclamó a Macarena Vélez durante los cortes comerciales de El Valor de la Verdad. Según Ichazo, esto nunca ocurrió y señaló que el conductor del programa solo busca generar controversia con información falsa.

El exparticipante de reality aseguró que apenas tuvo oportunidad de levantarse del sillón durante la grabación y que, en la única vez que lo hizo, fue para ir al baño. Además, explicó que los cortes eran demasiado breves, lo que impedía cualquier tipo de interacción con Vélez. En ese sentido, negó rotundamente que se le haya acercado para reclamarle, tal como lo afirmó Ortiz en un medio local.

Ichazo calificó las declaraciones del periodista como parte de un espectáculo mediático y se mostró sorprendido por la versión que ha difundido. Insistió en que no hubo ningún tipo de enfrentamiento con su expareja y que las circunstancias de la grabación no permitían que se diera ese escenario.

Por otro lado, el argentino sí admitió haber conversado con Macarena Vélez, pero aclaró que esto ocurrió antes del inicio del programa y con la intención de apoyarla. Según sus palabras, mantuvieron una charla previa para ayudarla en la difícil situación que enfrentaba.

"En ningún corte me paré del sillón, una sola vez para ir al baño. Después a nadie más dejaron pararse porque los cortes eran rápidos, de diez segundos (...) Beto no puede decir esto, está haciendo show. Vos me viste ahí, no me paré nunca, no me acerqué a ella", declaró a 'Todo se filtra'.