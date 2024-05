Julián Zucchi despide con emotivo mensaje a su madre: "Agradecido de tenerla conmigo el tiempo que la vida nos permita"

Julián Zucchi se encuentra alejado por el momento de los escándalos tras su retorno a las redes sociales, sin embargo, una de las personas que ha seguido de cerca su recuperación ha sido su madre Doña Laura quien se quedó una semana con el actor y sus nietos.

Es por ello que tras su regreso a su país natal, Julián no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su madre y aprovechó en agradecerle el apoyo incondicional en sus peores momentos.

Madre solo una

Julián Zucchi se encuentra enfocado en sus hijos y en sus proyectos personales desde que anunció su regreso a sus redes sociales, sin embargo, el argentino dejó en claro que en este proceso de recuperación no ha estado solo y es su madre quien ha estado pendiente del actor cuidándolo y siendo su principal soporte.

Es así que doña Laura pasó una semana en la casa del actor junto a su pareja disfrutando de la compañía de sus nietos y de Julián quien aprovechó para llevarla a pasear por diversos lugares.

Sin embargo, estos días felices terminaron, así lo dio a conocer el propio Julián quien le dedicó un extenso mensaje a su madre quien retornó a Argentina dejando un vació en el productor quien desde ya anhela en volverla a ver.

"La despedida en casa fue especialmente dura con mis hijos, que aún son pequeños y les cuesta entender por qué su abuela tiene que irse tan lejos", dijo inicialmente.

Incluso, el actor recordó que hace ya algún tiempo la salud de su madre se vio amenazada con un infarto que felizmente no llegó a mayores y doña Laura pudo recuperarse satisfactoriamente al lado de su familia.

"El año pasado, la vida nos dio un susto enorme cuando mi mamá, siendo tan joven y saludable, sufrió un infarto. Ese evento cambió mi perspectiva radicalmente, me hizo valorar aún más cada segundo a su lado", agregó Julián.

Asimismo, Julián resaltó que después de mucho tiempo volvía a compartir con su madre, después de mucho sentía que podía ser padre e hijo al mismo tiempo y esa sensación era reconfortante.

"Por primera vez en muchos años, mi mamá se quedó en mi casa en lugar de un hotel durante su visita a Perú. Volver a compartir desayunos, noches de películas o series con ella y Marcelo, junto a mis hijos, fue algo maravillosamente nostálgico y profundamente gratificante", acotó.

Finalmente, el productor agradeció el tiempo compartido con su madre y la dicha de tenerla a su lado con mucha salud y ganas de seguir saliendo adelante.

"Dicen que parte de la felicidad es ser agradecido, y hoy, más que nunca, estoy agradecido por tener a mi madre conmigo y poder disfrutarla todo el tiempo que la vida nos permita. ¡Gracias, vida, por estos momentos invaluables!", concluyó el actor.

Julián Zucchi rompe su silencio luego de realizar EN VIVO en estado de ebriedad

El más reciente incidente protagonizado por Julián Zucchi antes de apartarse de la atención pública fue una transmisión en vivo en estado de embriaguez, durante la cual lloró angustiosamente por sus hijos y por la difícil situación que afectaba a su familia.





Ahora, el argentino regresa con una actitud renovada y destaca que después de esa famosa transmisión en vivo, recibió apoyo de sus seres queridos. "Yo no me enorgullezco de ese live que hice, pero lo agradezco porque gracias a eso me di cuenta que había cosas que tenía de cambiar. Fue un llamado de ayuda y por suerte la gente que quería sí me ayudó a cambiar", sostuvo.

En la segunda mitad de abril, Julián Zucchi causó preocupación entre sus seguidores al hacer una transmisión en vivo aparentemente bajo los efectos del alcohol. Durante el evento, el actor lloró intensamente al mencionar a sus hijos y la situación de su madre, todo esto en medio de la confrontación mediática con Yiddá Eslava.