Karen Schwarz lanza fuerte advertencia ante saliditas de Ezio Oliva: "Quién la cag* pierde una familia"

Tras enfrentar críticas por frecuentar lugares nocturnos o eventos en solitario, Ezio Oliva fue captado con su esposa Karen Schwarz en el concierto Lima Music Fest. En una entrevista con Magaly TV La Firme, el cantante señaló que estas imágenes son prueba de que también sale en compañía de su pareja.

No obstante, la exconductora de televisión no dudó en lanzar una fuerte advertencia hacia su esposo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Karen Schwarz advierte a Ezio Oliva sobre sus saliditas

Karen Schwarz no titubeó en expresar su preocupación y disgusto durante una transmisión en vivo. En esta ocasión, la presentadora fue directa al señalar que, aunque confía en su esposo, cualquier error podría tener serias consecuencias para su relación y su familia. Sus comentarios surgieron después de que Ezio Oliva, cantante y compositor, fuera visto en varias ocasiones disfrutando de la vida nocturna sin la compañía de su esposa, lo que desató rumores y especulaciones en los medios.

"La verdad que le dije: ''Hoy sí quiero venir, ahí están todos los amigos de la vida", comentó Karen, mencionando que sí le había dicho a Ezio para asistir. "Mi filosofía con Ezio es ser felices, haciendo lo que queremos hacer y que tener un anillo con Ezio no lo imposibilita ni a él ni a mí de seguir siendo como somos", comenzó diciendo la empresaria.

Estas declaraciones fueron rápidamente comentadas en las redes sociales y en programas de espectáculos, donde se analizó el posible impacto de estas palabras en la relación de la pareja. Karen Schwarz dejó en claro que cualquier transgresión a los acuerdos establecidos en su matrimonio podría poner en riesgo la estabilidad de su familia. "Al fin y al cabo quien la cag... la cag... y pierde una familia", mencionó ante las cámaras de ATV.

Magaly Medina criticó la posición de Ezio Oliva

La presentadora de Magaly TV La Firme cuestionó fuertemente la actitud de Karen Shwarz, quien durante la entrevista realizada por las cámaras del programa, mostró una sonrisa constante ante las respuestas de su esposo Ezio Oliva.

"Lo que me extraña es lo que ellos dos mantienen, ella dice y aclara, 'él iba a venir sí o sí en este evento, entonces le dije, yo lo voy a acompañar'. Lo que pasa es que lo vemos más solo a él que a Karen. A ella no la vemos en evento como Cochinola sola, en discotecas sola, en eventos solo, no hay igualdad", indicó Magaly Medina.