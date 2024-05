¡No le digas! Abel Lobatón "destruye" a Melissa Klug por Samahara: "Yo siempre estoy pendiente"

¡Se mandó con todo! En una reciente entrevista con el "Flaco" Granda, Abel Lobatón causó gran revuelo, ya que dio a entender que "normalizaba" la violencia en la relación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres. Tras algunas "explosivas" declaraciones, Melissa Klug también se vio afectada, ya que el "Murciélago" había señalado que gracias a él, la "Blanca de Chucuito" se hizo conocido. Esto motivo la molestia de la chalaca, por lo cual, fiel a su estilo, el exfutbolista le respondió con todo.

¿Qué había dicho Melissa Klug?

Hace unos días, Melissa Klug fue la invitada del programa "América Hoy". Ella se animó a hablar de diversos temas en torno a su vida personal. Por tal motivo, se refirió a las recientes declaraciones que dio Abel Lobatón en su entrevista con el Flaco Granda.

Recordemos que, en dicha conversación, el exfutbolista reveló que Melissa Klug era una completa desconocida antes de que iniciara su relación sentimental con él. Esto no pasó desapercibido por la chalaca, quien no dudó en minimizar las declaraciones de su expareja.

"¿Responderle a Abel Lobatón? ahorita para qué, que él siga hablando, si pasa algo él me puede llamar o lo puedo llamar para hablar de nuestras hijas, pero después, no es mi amigo, no lo llamo a preguntar cómo está", sostuvo en América Hoy.

No obstante, remarcó que no debería estar hablando de los temas personales de su hija Samahara Lobatón. "En ese caso es Samahara la que debería hablar con su papá para decirle que se limite en sus entrevistas a hablar de un tema privado, es su hija ¿no?" , dijo.

Abel Lobatón responde con todo

Las críticas en su contra llegaron a oídos de Abel Lobatón, quien, fiel a su estilo, decidió responder con todo. El "Murciélago", como era conocido en el mundo del fútbol, salió al frente y le "cantó sus verdades" a su expareja, quien se encuentra muy molesta con él por ventilar algunos detalles privados de Samahara Lobatón.

Según contó el exfutbolista, a Melissa Klug no le gustaría escuchar algunas cosas que él considera como "verdades", y esto habría motivado su disgusto ante sus declaraciones. "Yo estoy feliz, a la gente no le gusta escuchar las verdades, no le gusta que le digan las cosas como son. Que le moleste a quien le moleste, no tengo nada que ver con nadie", señaló enfáticamente Abel Lobatón.

Asimismo, decidió mandarle un potente dardo a la pareja de Jesús Barco y dejo entrever que, a diferencia de ella, él sí habría estado pendiente en todo momento de lo que acontezca en la vida de la hija que tienen en común.

"El que siempre ha dado la cara por Samahara he sido yo, el que siempre está pendiente de Samahara he sido yo, ya está. Yo no tengo nada que decirle a ella (Melissa) ni a nadie, tengo mi versión y mi verdad: yo a Melissa la conocí a los 16 años, ¿quién la conocía a los 16 años? Nadie, ahí está, nada más he dicho", sostuvo al programa de América TV.

Las declaraciones de Abel Lobatón contra Melissa Klug llegan en un momento especial para Samahara Lobatón. Recientemente, la hija de ambos, ha publicado tiernas fotografías sobre su avanzado estado de embarazo. ¿Lograrán limar asperezas por el bienestar de su hija y su futura nieta?