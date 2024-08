Leslie Shaw revela por qué no colabora con artistas urbanos en el Perú: "Ninguno está a mi nivel"

Leslie Shaw es una joven artista que ha trabajado con grandes artistas internacionales en la música urbana. Ahora, se encuentra realizando varias colaboraciones con cantantes de cumbia y respondió por qué no colabora con artistas urbanos en el Perú.

La cantante Leslie Shaw se encuentra realizando colaboraciones musicales con grandes artistas y agrupaciones de la cumbia como Hermanos Yaipén, Armonía 10 y Marisol. Hubo críticas a su carrera musical, donde mencionaron que no le habría ido bien en lo urbano y por eso decidió ingresar a la cumbia. Ante ello, decidió responder con fuerza y directa.

"Lo urbano me aburrió, no tengo con quién cantar, no hay ningún artista urbano peruano que me guste y que esté, a mi nivel. Aquí en Perú no tengo con quién compartir, no hay festivales de música urbana porque no hay artistas urbanos, porque todos son malos. Entonces ¿Qué hago? me vuelvo cumbiambera", expresó Shaw.