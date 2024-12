Magaly contra Jean Deza por quejarse de que no lo dejan tomar en sus vacaciones: "Es amante de la noche"

El futbolista Jean Deza es un deportista de 31 años que en muchas ocasiones ha sido ampayado en fiestas nocturnas en medio de concentraciones para partidos. Ahora, ha salido a reclamar porque no lo dejarían 'chupar' y la conductora Magaly le da con todo.

Jean Deza reclama que no lo dejan tomar

En el último programa de Magaly Medina, la conductora de Tv compartió una nota donde muestra la actitud y el reclamo del futbolista Jean Deza. El deportista dejo en claro su molestia por las críticas cada vez que toma, mientras estaba en una reunión con un grupo de amigos.

En el vídeo se puede ver cómo el futbolista se encontraba tomando alcohol: "La gente quiere que mis vacaciones, por el tema que me han hecho que me eche a dormir y no salga, ellos sí pueden chupar, sí pueden salir... yo no puedo hacer nada".

Magaly Medina le da con todo

Ante las declaraciones de Jean Deza con su grupo de amigos, la conductora Magaly Medina comenta que él futbolista siempre estaría en sus 'vacaciones', ya que siempre se lo ha visto en fiesta en medio de sus partidos. Además, de que él mismo habría creado esa imagen frente al público.

"Es que él siempre está de vacaciones, ese es el problema. Siempre está rodeado de chelas, es otro amante de la noche. Este pobre muchacho dice 'es que a mi me han hecho un tema' como si le hubieran hecho una leyenda negra, no existen. Hay personajes como él, que sus actos han hecho toda una opinión que la gente tiene sobre ellos", responde.

La conductora comenta que él tenía talento para el fútbol, pero que lo desperdicia por su indisciplina. Además, menciona que no tendría un amor por el fútbol, la camiseta de su equipo o algún hambre de triunfo, sino más por la cerveza y que así terminará con su carrera.

"Nosotros criticamos por lo que vemos y siempre lo hemos visto en las noches con una chela, seguro se escapa de sus entrenamientos y concentraciones, así que ahora no es hora de pedir respeto", añadió finalmente.

Finalmente, Magaly Medina expresó que el mismo futbolista Jean Deza no debería quejarse de las críticas cada vez que toma, ya que él mismo ha ocasionado eso por su falta de disciplina. Que su programa, solo critica lo que han visto durante los últimos años y su participación en continuas fiestas.