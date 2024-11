¿Se acabó el amor? Priscila Mateo manda indirectas mientras Julián Zucchi se va de fiesta con su amigos

La relación entre Priscila Mateo y Julián Zucchi parece estar resquebrajada recientemente. Magaly TV, La Firme expuso que la reportera ha estado enviando indirectas a través de sus redes sociales mientras el actor se fue de fiesta con sus amigos.

¿Se acabó el amor?

El 31 de octubre, Julián se fue a celebrar Halloween en un concierto junto a sus amigos y no estuvo acompañado de Priscila Mateo, quien, por su lado, optó por disfrazarse como Shakira en su videoclip Las de la intuición y celebrar en casa.

El ex de Yiddá Eslava regresó a su casa aproximadamente a las 5:00 a.m. junto a sus amigos, y desde hace un tiempo no se le ha visto públicamente con la ex reportera de Magaly TV. Sin embargo, ha llamado la atención que Priscila ha estado enviando mensajes a través de sus historias de Instagram.

"Me doy las gracias por todas las veces que me lancé por mis sueños, aunque no supiera si iba a ir bien", escribió en una historia, y luego publicó otra con una frase motivacional: "Estar bien, sentirme bien, verme bien, hacer el bien".

Además, la reportera ha estado publicando canciones sobre resiliencia y superación del amor. "Y si nos besamos como antes, sé que tú también lo pensaste, lo que pasó, baby, ya pasó", es uno de los temas favoritos de Priscila.

Julián utilizó Bumble en Japón

El exParchis viajó a Japón hace unos días para supuestamente explorar nuevas tecnologías que "quiere implementar en sus próximas producciones" en Perú. Sin embargo, Magaly lo sacó al fresco presentando capturas de su perfil en la famosa aplicación de citas Bumble.

Según el perfil que Magaly mostró, Julián decidió utilizar su otro nombre: Guillermo, y completó los demás datos que la aplicación solicita a sus usuarios, por lo que figura que tiene 40 años, mide 1.73 cm, le gusta ir al gimnasio, tiene hijos y otros más.

Sin embargo, lo más llamativo son los intereses que Julián tiene en la aplicación: "Intimidad, sin compromiso. Citas divertidas" . Además, el actor utilizó varias fotos donde luce sin camiseta y mostrando su cuerpo.

Por otro lado, Magaly indicó que el perfil de Bumble de Julián está verificado dentro de la aplicación, lo cual solo se puede lograr si el usuario se toma una foto en tiempo real y esta coincide con las imágenes que cargó en su perfil anteriormente. Esto confirmaría que Julián Zucchi efectivamente estaría usando Bumble.