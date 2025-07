Magaly responde fuerte y claro a sus haters en redes y televisión: "Nunca me daré por derrotada"

Magaly Medina es una de las figuras más controvertidas de la televisión peruana. Tiene una gran legión de seguidores, aunque también una de detractores, y recientemente la figura del espectáculo respondió claro y directo a sus críticos que quieren verla fracasada.

La popular 'Urraca' ha crecido mucho en redes sociales en los últimos años, debido a la cercanía que tiene con sus seguidores. La tarde de ayer abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y le llegaron varios mensajes, pero uno en especial resaltó entre todos, ya que estaba ligado directamente a su carrera en la televisión.

"¿Magaly, muchos te quieren ver derrotada y llorando, qué les dirías?", le preguntó una seguidora respecto a las múltiples críticas que recibe todos los días en Internet.

La conductora de ATV demostró que está bañada en aceite, ya que en más de una oportunidad ha dejado claro que las críticas no le afectan y que ni siquiera les toma importancia. Además, resaltó que es una persona muy resiliente y que nunca se va a rendir en su vida personal ni profesional.

"Que esperen sentados. La vida me ha golpeado fuerte muchas veces, pero siempre he tenido la fuerza para levantarme. Y seguramente seguiré cayendo, pero nunca me daré por derrotada."