Mamá de Elías Montalvo se quiebra al recordar el nacimiento de su hijo: "Todos me miraban con pena"

Este domingo 6 de abril, Elías Montalvo se sentó frente a Beto Ortiz en 'El Valor de la Verdad' y abrió su corazón como nunca antes. Durante la transmisión, el exchico reality compartió detalles íntimos de su vida personal y en la primera pregunta de la noche, sobre si evitó que su hermano se lanzara del techo, terminó con una confesión inesperada sobre su padre, que dejó a todos sorprendidos.

El exchico reality confesó que nació el mismo día que murió su padre

Durante su participación, Elías Montalvo sorprendió a todos al contar que el día en que llegó al mundo, su padre perdió la vida. Este momento generó gran emoción, especialmente en su madre, quien también estuvo presente en el programa y no pudo evitar derramar lágrimas al recordar lo ocurrido.

"Después de haber dado a luz, después de tres días, fui al hospital. Mi hermano el Día de la Madre me abrazó y me dijo: 'Hermana, tienes que ser fuerte porque Elías se ha caído'", relató la madre de Elías visiblemente afectada.

La madre del exchico reality explicó que su esposo sufrió una caída, quedando en estado vegetativo. Además, recordó la dura escena cuando fue al hospital y vio a su esposo postrado. El emotivo relato conmovió tanto a Elías que no dudó en abrazar a su madre tras escucharla.

"Él se llamaba Elías (..) Él estaba en estado vegetal. Todos me miraban con pena, en el hospital parecía que me desvanecía y entonces cuando entré lo vi postrado en una cama", agregó entre lágrimas.

Elías Montalvo confirma romance con el productor Peter Fajardo

En otra de las preguntas reveladoras del programa, Montalvo admitió haber mantenido una relación sentimental con Peter Fajardo, productor del reality 'Esto es Guerra'. Dijo haberlo conocido durante la grabación de un comercial y reveló que su vínculo afectivo con él generó molestias entre sus compañeros.

Esta declaración surge tras ser consultado si Mario Irivarren lo ignoraba en el programa, Elías respondió que no solo él lo hacía, sino también Karen Dejo, Said Palao y Melissa Loza. Sin embargo, aseguró que esa actitud no lo afectaba también señaló que los rumores dentro del set alimentaron los prejuicios y que incluso pudo haber "celos" de por medio.

"Sabían que yo estaba saliendo con el productor... A mí me presionaba más, me decía 'tienes que hacerlo mejor'", explicó.

A pesar de las polémicas declaraciones, Elías Montalvo dejó en claro que no se siente afectado por los comentarios o actitudes de sus excompañeros de televisión. Por el contrario, aseguró que todas esas experiencias lo han fortalecido y forman parte de su historia personal.