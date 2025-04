¡Sin filtros! Patricio Parodi destapa los sueldos en "Esto es Guerra": "Ni los conductores ganan eso"

Patricio Parodi sorprendió a todos al contar la verdad sobre cuánto ganan los participantes de "Esto es Guerra". Durante una transmisión en vivo, el ex chico reality aclaró todos los rumores que circulan sobre los sueldos de los guerreros y fue directo.

Patricio Parodi se sincera sobre los sueldos de EEG

En medio de una conversación con el streamer 'Bebote', Patricio Parodi se animó a tocar el tema del dinero en "Esto es Guerra", algo que siempre ha causado curiosidad en el público.

"Me da risa porque hasta la gente en el chat dice ganas esto y es mentira", comentó Patricio. El 'Bebote' quiso ir más allá y le preguntó si realmente ganaba más de lo que decían. Patricio fue claro: "No, mucho menos", dijo. Además, explicó que no todos los participantes tienen el mismo sueldo. "Obvio, cada uno gana distinto. Tienes marcas fijas, marcas que te contratan por campaña", aclaró el popular 'Pato'.

La cosa se puso más interesante cuando leyeron comentarios que decían que algunos ganaban hasta 10 mil dólares.

"No creo que Esto es Guerra pague 10K dólares", respondió el streamer. Patricio, sin rodeos, le aclaró: "No, por eso te digo, la gente tira números que no es. Ganamos menos". En ese sentido, le preguntaron directamente y declaró: "No (ningún gerrero gana más de 10 mil dólares), nada".

@ameg_pe 05.04.25 | Patricio Parodi confiesa cuánto realmente ganan en "Esto es Guerra". Fuente: Kick de EsBebote ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

En la conversación salió el nombre de Nicola Porcella, exfigura de EEG. Se decía que él ganaba entre 30 y 40 mil dólares, pero Patricio se mostró sorprendido:

"Ni los conductores (ganan eso). Yo sé cuánto ganan todos", aseguró con firmeza. Además, mencionó que las cifras millonarias solo las ganarían algunas figuras top de la televisión. "Te diga uff arriba, puede ser Gisela, Magaly...", comentó, dejando en claro que los guerreros no llegan a esos montos.

Patricio también explicó que, aunque en Perú los sueldos no son tan altos, es uno de los países que mejor paga a los talentos de la televisión.

"Estamos hablando de que Perú es uno de los países sudamericanos que más paga en la tele", dijo durante la transmisión en vivo.

Patricio apuesta por el streaming para aumentar ingresos

Durante la charla, el streamer le comentó que en el mundo del streaming se gana más. Patricio no lo negó, pero dijo que todavía no estaba en ese nivel.

"Ahorita no", respondió. Sin embargo, dejó claro que ese es su objetivo: "Eso es lo que quiero. A eso es lo que quiero apuntar". Finalmente, Patricio confesó que, gracias a las marcas y campañas, ha llegado a tener mejores meses en cuanto a ingresos, pero aclaró que no es solo por "Esto es Guerra". "No, pero yo al mes me tiro mucho más, pero no por Esto es Guerra, porque yo tengo marcas", explicó.

Así, Patricio Parodi despejó todas las dudas sobre los sueldos en EEG. Con honestidad, el 'Pato' contó que no ganan fortunas, pero las campañas y las marcas ayudan a mejorar sus ingresos. Además, se mostró motivado por crecer en el streaming y seguir sumando.