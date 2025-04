Paul Michael presume su amor por Pamela López tras las críticas de su ex: "¿Cómo no enamorarme?"

¡Fuego! Paul Michael no se quedó callado y apareció más enamorado que nunca junto a Pamela López, luego de que su ex, Kiara Montero, lo acusara de haberle dedicado la canción "Princesita" y de tatuarse por cada ex. El salsero aprovechó sus redes sociales para defenderse y demostrar que su corazón tiene dueña.

Paul Michael se deja ver feliz con Pamela López

Tras las duras declaraciones de Kiara Montero, Paul Michael decidió mostrarse públicamente junto a Pamela López. En sus historias de Instagram, primero se les ve en un restaurante, disfrutando de un cumpleaños ajeno, pero igual haciendo bulla y divirtiéndose como pareja.

Luego, en otra grabación, Pamela aparece mostrando un peluche de Hello Kitty, regalo del salsero. Ambos se ponen a bailar y Paul no dudó en acompañar el video con un mensaje directo.

09.04.25 | Pamela López ignora críticas de ex de Paul Michael y se luce con el salsero. Fuente: Instagram de Paul Michael pic.twitter.com/akeOtY720H — @ghelanma (@ghelanma) April 9, 2025

"Díganme cómo no enamorarme de esta preciosura #kittypam", escribió, dejando clarísimo a quién le dedica su amor.

Compositor de canción de Paul aclara polémica de "Princesita"

Pero eso no fue todo. Recordemos que Kiara Montero, la ex de Paul, aseguró que la famosa canción "Princesita" fue compuesta para ella, no para Pamela. Según contó, el tema se creó en enero y hasta participó en la grabación con Paul y el productor "El Tieso".

"Princesita, esa canción la hizo en el mes de enero con 'El Tieso' y conmigo. Me decía mi princesita, como pudiste haber visto...", dijo Kiara, dejando entrever que Pamela solo fue la segunda en recibir la dedicatoria.

Frente a estas palabras, Paul Michael compartió el video de otro compositor del tema. Este muestra pruebas en sus redes. En un video enseñó las fechas de las grabaciones, dejando en claro que los archivos de la canción son de marzo y no en enero como Kiara dijo.

08.04.25 | Compositor de la canción de Paul Michael "Princesita" desmiente a la ex del salsero, que dijo que la canción era para ella y no para Pamela López. "Nadie te ha dedicado nada", dice. Fuente: Instagram de PERCYFER pic.twitter.com/6M5XToNDgD — @ghelanma (@ghelanma) April 9, 2025

Así respondió contundente: "Ella jura que es parte de la composición con Paul Michael... Dice que desde enero fue la canción, lo cual es mentira porque se hizo en marzo, diciendo que se la dedicaron. Para las dos semanas que existió, nadie le dedicó nada", cortando de raíz los rumores que dejó entrever la ex de Paul Michael.

Así las cosas, Paul Michael ha preferido responder con hechos y no con palabras. Mostrándose feliz con Pamela López, el salsero deja claro que su presente es con ella. Aunque las declaraciones de su ex siguen dando que hablar, él está enfocado en disfrutar su relación y dejar las polémicas atrás. ¡Y todo indica que el romance con "Kitty Pam" sigue viento en popa!