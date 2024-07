Maria Grazia Polanco se despide de Orquesta Bembé: "No es un adiós, es un nuevo comienzo"

Orquesta Bembé es una de la más reconocidas agrupaciones de salsa en el Perú, que cuenta con grandes éxitos musicales. Una de sus cantantes emblemáticas, María Grazia Polanco, anunció su salida del grupo con un bello concierto de despedida y les dedicó un hermoso mensaje.

En febrero de 2018, María Grazia Polanco pisa por primera vez el escenario junto a la Orquesta Bembé. Aunque, canta desde que tenía 13 años en pequeñas agrupaciones, fue con este grupo de salsa que ganó fama y resaltó por su gran talento musical. Luego de seis años cantando grandes éxitos musicales que hicieron bailar al público, la vocalista anunció su salida.

Por medio de las redes sociales, la agrupación de salsa anunció que harían un concierto de despedida a María Grazia. Es así como el 17 de julio de 2024, la cantante hace su última aparición con ellos y les dedicó un bello mensaje. En el mismo concierto, el grupo también anunció a su nueva artista que reemplazaría a ella.

"Esto no es un adiós, esto es un nuevo comienzo de cosas maravillosas con la bendición de Dios, los quiero. Hoy, me despido de una gran familia, la que me vio crecer, con la que compartí sueños, con la que recorrí muchos escenarios y grandes momentos que jamás olvidaré. Con la que reí, soñé y lloré", se despidió de Orquesta Bembé.