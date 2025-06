Mario Irivarren habla tras el ingreso de Vania y Alejandra: "Tengo que negociar el contrato"

El ingreso de Alejandra Baigorria y Vania Bludau a Esto es Guerra provocó la sorpresa de más de uno en el reality. Uno de los más sorprendidos fue Mario Irivarren, quien, a pesar de intentar mantener una actitud positiva, se mostró incómodo en varios momentos.

¿Mario dejará EEG tras el ingreso de Alejandra y Vania?

Durante el programa emitido anoche, Mario no hizo ninguna declaración al respecto. Sin embargo, al salir del CET, fue abordado por las cámaras de América Espectáculos para conocer su versión sobre los nuevos ingresos al reality.

Mario, en todo momento, se mostró reacio a comentar sobre lo que estaba sucediendo en el programa, señalando que sus declaraciones suelen ser tergiversadas cuando hay un escándalo mediático.

"No quiero hablar. Me da risa que hablo tan poco que ya ni me preguntan. Me gusta haber llegado a ese punto. Hoy, por ser una fecha especial, estás intentando sacarme unas palabras, pero ya me conoces y sabes perfectamente que no voy a hablar", dijo al inicio.

Mario aseguró tener experiencia en escándalos y, por ello, se negó a hablar sobre su exnovia Vania. Además, indicó que quiere evitar más polémicas en su vida. No obstante, cuando fue consultado por Alejandra, también evitó responder.

"No voy a opinar, no voy a opinar de nada. Con todo lo que hago en este programa, justifico lo que me pagan. Si quieren más declaraciones, tengo que renegociar ese contrato", dijo a modo de broma.

Aunque en ningún momento mencionó que renunciaría a EEG, sí llamó la atención que mencionara la posibilidad de cambiar su contrato, ya que el ingreso de Alejandra y Vania parece haberlo puesto en tensión, sobre todo por los escándalos generados tras la boda de Alejandra y Said.

¿Qué dijo Onelia sobre Vania y Ale?

El reportero del programa también habló con Onelia para conocer sus impresiones sobre el ingreso de Alejandra y Vania. Sin embargo, obtuvo declaraciones neutras por parte de la ex de Mario Irivarren.

"No estoy incómoda, no tengo nada que decir. Esto es Guerra es mi lugar de trabajo, yo he venido a trabajar y voy a seguir haciendo lo mismo (...) No tengo ningún problema con ella (Vania), normal", dijo Onelia muy sonriente.

Cuando fue consultada por Alejandra, dijo que no había tenido la oportunidad de hablar con ella en el programa y tampoco se cruzó con ella durante la competencia. Sin embargo, afirmó que jamás le quitaría la oportunidad de trabajar a alguien.

De esta manera, Mario Irivarren no confirmó su salida de Esto es Guerra, su incomodidad fue evidente durante el programa. Evitó hablar sobre Alejandra y Vania, y dejó entrever que el ambiente podría cambiar para él tras sus ingresos. Su contrato podría ser clave.