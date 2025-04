¿Más retoquitos? Xiomy Kanashiro revela en que gastó los 15 mil soles que le dio Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro rompió el silencio y aclaró en su podcast 'Ahora que' el misterio en torno a los 15,000 soles que le envió Jefferson Farfán. La transferencia fue objeto de controversia tras ser descubierta por Darinka Ramírez, madre de la hija de Farfán, quien expresó su molestia.

Kanashiro explicó que necesitaba hacer una transferencia a un tercero para un proyecto personal. Como no podía hacerlo directamente desde su cuenta, solicitó a Jefferson que enviara la misma cantidad de dinero a otro destinatario. Ella, a su vez, le entregó el monto en efectivo.

La influencer reveló que el dinero fue destinado a financiar dicho proyecto, el cual estaba relacionado con un depósito que debía realizar para evitar que se le generaran intereses adicionales. También detalló que no fue una transacción relacionada con algún lujo personal ni capricho.

Sobre los rumores que circulaban en redes, donde se especulaba que el dinero había sido usado para cirugías estéticas, Xiomy Kanashiro negó rotundamente estas afirmaciones. Desmintió haber solicitado dinero para someterse a un procedimiento estético y aclaró que, en su caso, se había realizado una luxación de costillas, la cual fue completamente financiada a través de un canje.