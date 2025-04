Darinka revela que Farfán quiso dormir con ella cuando ya salía con Xiomy: "Llegó con otra intención"

Darinka Ramírez reveló en el programa "Magaly TV, la firme" que Jefferson Farfán intentó quedarse a dormir en su casa la noche del 17 de enero. Esta fecha es clave, ya que coincide con el inicio del supuesto romance del exfutbolista con Xiomy Kanashiro.

Según Darinka, Farfán llegó alrededor de las 10:30 p. m. con makis, pero su visita tenía otras intenciones. Ella aseguró que esa hora no era apropiada para una simple entrega de comida, y que el deportista buscaba quedarse con ella durante la noche.

Mientras él se encontraba en su casa, Darinka descubrió en su celular una imagen del baucher de una transferencia de 15 mil soles hecha por Jefferson a Xiomy Kanashiro. Este detalle la hizo sospechar que él ya mantenía una relación seria con la joven influencer.

Ramírez tomó una captura de pantalla como prueba. En ese momento, comprendió que algo no estaba bien y decidió no permitir ningún tipo de intimidad con él. Para ella, ese gesto económico evidenciaba que entre ambos había algo más que una simple amistad.

Farfán se quedó en su casa hasta las 12:30 a. m., pero finalmente se marchó. Minutos después la llamó, insinuando que no había conseguido lo que quería. Ella respondió molesta, dejando claro que no aceptaría ese tipo de insinuaciones.