Xiomy Kanashiro afirma que devolvió los 15 mil soles a Farfán en efectivo: "A mí nadie me tiene que regalar"

Luego que se revelara que Jefferson Farfán le realizó un depósito a Xiomy Kanashiro de 15 mil soles, el exfutbolista afirmó que se trató de un préstamo. Ahora, la bailarina salió a mostrar los chats que tuvo con los involucrados donde demostraría que sí le habría devuelto el dinero en efectivo.

En su podcast '¿Ahora qué?', Xiomy Kanashiro afirma que hablará por única vez sobre el problema en que se ha visto envuelta. La joven muestra la conversación que tuvo con Jefferson Farfán el pasado 11 de enero 2025. Es entonces donde reproducen un audio donde la bailarina le pide prestado ese monto y que ella tenía el efectivo con ella.

"Bebé, tengo un problema bien grande. Me olvidé de darle a Mila la plata y ella ha salido. Tengo que depositar eso hoy día. Tú tienes 15 mil soles en tu Interbank y tú agarras el efectivo de acá", se escucha en el audio que Kanashiro y agrega: "Los 15 mil soles que él me prestó, que dicen que me ha regalado, pero no es cierto. Si me hubiera regalado no habría ningún problema, pero yo quiero demostrar absolutamente que a mí nadie me tiene que regalar nada".