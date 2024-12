Melissa Klug envía emotivo mensaje a Samahara Lobatón por Navidad: "Orgullosa por la madre que te has convertido"

En un momento cargado de emociones, Samahara Lobatón recibió un saludo especial de su madre, Melissa Klug, durante su aparición en el programa América Hoy. La ocasión, que se celebraba en el marco de la Navidad, se tornó nostálgica al recordar a una figura fundamental en sus vidas: doña Ángela, la abuela de Samahara, quien falleció este año.

El emotivo momento sucedió esta mañana en el programa de 'América Hoy' en medio de las fiestas navideñas. En ese sentido, el ambiente de paz y armonía conmovió a todos los presentes en el magazine. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Klug sorprende a Samahara Lobatón con emotivo mensaje por Navidad

La popular Blanca de Chucuito, Melissa Klug, expresó su orgullo por la mujer en la que se ha convertido Samahara, mientras reflexionaba sobre la ausencia de su madre en estas festividades.

"Gracias por esos dos tesoros que me regalaste, la dicha de ser abuela. Esta Navidad es un poco distinta porque no tenemos a la persona que más hemos amado en nuestra vida, pero la vida es así, todo continúa, estoy orgullosa del ser humano en el que te has convertido", dijo la popular Blanca de Chucuito.

Tras ello, la influencer no pudo evitar contener las lágrimas. De igual forma, rompió en llanto al escuchar el nombre de su bisa abuelita doña Ángela, quien recientemente falleció.

"Ella nos crió a todas a mi mamá, a nosotras, estuvo con mi hija y lo que me da más pena de esto es que no pudo conocer a Ainara, no terminamos de disfrutarla", contó visiblemente afectada.

Doña Ángela, la abuelita de Melissa Klug, quien falleció a los 97 años

Doña Ángela Solari de Orbegozo, reconocida figura de la comunidad, falleció el 21 de marzo de 2024 a los 97 años. Su deceso se produjo tras ser admitida en una clínica local debido a complicaciones de salud, que incluían septicemia y fallo renal. Su partida deja un profundo vacío en quienes la conocieron y apreciaron su legado.

"Cuántas veces me ayudaste, mientras mi mamá tenía que trabajar a doble turno. Ser madre joven para mí no fue nada fácil, pero ahí estabas tú Angelita querida para darme la mano y apoyarme. No puedo reemplazarte con nadie", acotó la Blanca de Chucuito.

De esta manera, Melissa Klug ha dejado en claro que era muy unida a Doña Angelita y en más de una oportunidad le dedicó bellas palabras, al igual que la influencer Samahara Lobatón.