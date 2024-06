Milena Warthon responde a Gianmarco tras pedirle 'callar' ante comentarios discriminatorios

La galardonada del Festival viña del Mar Milena Warthon ha generado polémica estos últimos días luego de exponer en sus redes sociales los continuos insultos discriminatorios que recibe a través de sus redes sociales de parte de cibernautas.

Es por ello que la cantante no dudó en exponer a cada uno de ellos para hacer visible una problemática que hasta el día de hoy existe que es el caso de la discriminación racial ante ello el cantante peruano y compositor Gianmarco intervino en la polémica publicación y le recomendó no enfocarse en los comentarios negativos a lo que la artista al parecer refutó.

No se quedará callada

A través de las redes sociales la cantante peruana Milena Warthon compartió algunos mensajes discriminatorios de parte de diversos usuarios algunos de ellos la llamaban la hija de la paisana Jacinta por lo que el cantante Gianmarco con la intención de protegerla la aconsejó no darles importancia a estos comentarios ofensivos, sin embargo, la respuesta de la cantante fue contundente.

La artista respondió públicamente a Jean marco a través de su cuenta de Instagram recalcando que es una mujer fuerte y valiente capaz de enfrentarse a quien la haga sentir menos simplemente por su lugar de origen sacando cara por todas las mujeres que hasta el día de hoy reciben ese tipo de insultos discriminatorios.

"Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje? En nuestro país la falta de oportunidades y la brecha de clases en el género son una realidad. El simple hecho de ser una mujer requiere coraje y es más aún siendo una mujer racializada, indígena o chola", dijo Warthon.

Milena recalcó que su condición de mujer andina para ella es un privilegio y se siente orgullosa de sus orígenes gracias a su familia por lo que ella jamás ha sentido avergonzada de contar sobre su lugar de procedencia.

Incluso afirmó que usa su música para demostrar que mujeres como ella andinas pueden lograr sus sueños independientemente de sus rasgos faciales o de su lugar de origen y alzó la voz en contra de las prácticas discriminatorias que hasta el momento existen.

"Uso mis oportunidades porque a través de mi música, en un futuro, allá más mujeres andinas cumpliendo sus sueños y desafiando los estereotipos. Porque no, ya no nos conformamos con lo que el mundo dice que es para nosotras", agregó la artista.

Cabe recalcar que Gian marco quiso repeler todo este tipo de comentarios ofensivos hacia la artista con un reflexivo mensaje.

"Querida Milena... No te detengas, distraigas con este tipo de comentarios. No vale la pena que lo publiques. Concéntrate en tu música, tus ganas, público. Esta carrera se trata de encontrar los caminos del alma para vivir de lo que más amamos... la música", dijo el compositor.

A pesar de que la cantante no comparta del todo su opinión recalcó que lo respeta mucho y agradece poder contar con su respaldo ante una sociedad que hasta el día de hoy no deja de señalar con el dedo a las personas por sus características físicas.

"Gracias por tus consejos seguimos adelante con mucha luz", concluyó diciendo Milena bastante agradecida con el cantante.

Milena Warthon fue expulsada de Miraflores por sereno: "Me tendré que ir a otro distrito"

Milena Warthon, la ganadora de la Gaviota de Plata en Viña del Mar, pasó un mal momento en Miraflores. Estaba repartiendo volantes para su próximo show en el Parque Kennedy cuando un sereno de Miraflores le dijo que no podía hacerlo. La intervino y le pidió que se retire del lugar, pues está prohibido entregar afiches.

"¿En todo Miraflores no puedo repartir volantes? Me tendré que ir a otro distrito. Amigos, me han botado de acá del Parque Kennedy, yo no entiendo, pero nada me detendrá", se le escucha a la cantante.





Con su respuesta: "¡Me tendré que ir a otro distrito!", aseguró que esta situación no la detendría de promocionar su evento.

La movida generó opiniones divididas en las redes. Pese al mal rato y fiel a su estilo. Milena Warthon tomó con humor las palabras del sereno de Miraflores, pues ironizó el hecho en video subido a sus redes. Ella fue apoyada por sus seguidores presentes y de manera virtual. "Gracias a los que me recibieron con tan buena vibra", escribió Milena.

Así como algunos la defendieron, otros que la criticaron por no conocer las reglas. Usuarios opinaron que, aunque es talentosa, debería respetar las normas del distrito.

"Aquí no hay otro tema que hacer cumplir las ordenanzas, el sereno cumplió su trabajo. Milena es una joven artista talentosa reconocida internacionalmente, pero que pasó con su representante de imagen o quien corresponda, hubiera solicitado la autorización respectiva y no permitir que ella pase por esta situación incómoda", puso uno de ellos.